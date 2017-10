Prvič v karieri kvalifikacije v Suzuki Hamiltonu, Vettel je bil tretji

Za Lewisa Hamiltona je to že 71. pole position v karieri, prvič pa bo s prvega startnega mesta startal v Suzuki. Valtteri Bottas bo sicer v startni razvrstitvi zaradi kazni izgubil pet mest. Še bolj zadaj bosta zaradi menjav motorjev Španca Fernando Alonso in Carlos Sainz Jr. Dvojica ekipe Red Bull Daniel Ricciardo in Max Verstappen, ki je preteklo nedeljo zmagala na dirki v Maleziji, je zasedla četrto in peto mesto. V skupnem seštevku pet dirk pred koncem vodi Hamilton, drugouvrščeni Vettel, ki je v Suzuki doslej zmagal štirikrat, zaostaja 34 točk.

Bottas (Mercedes) je bil najhitrejši na zadnjem treningu, drugi čas je dosegel vodilni dirkač prvenstva Britanec Hamilton (Mercedes), tretjega pa Nemec Vettel (Ferrari). Alonso bo moral zaradi menjave motorja v dirkalniku startati 35 mest slabše na nedeljski dirki za VN Japonske, njegova ekipa McLaren je morala Hondin motor zamenjati izven predpisanega časa, potem ko so mehaniki ugotovili iztekanje hidravličnega olja.

Alonsov bolid bo tako letos startal z že osmim motorjem, z desetim turbinskim polnilnikom in sedmim akumulatorjem, Honda tudi tokrat pred domačim občinstvom ni zmogla brez težav. Alonso se bo na repu startne razvrstitve pridružil rojaku Carlosu Sainzu, ki je zaradi menjave svojega motorja Renault dobil 20 mest kazni.