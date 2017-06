Queen's zapuščajo favoriti: ob Wawrinki in Raoniću 'padel' še Murray, Federer suveren v Halleju

Andy Murray. (Foto: AP)

Prav nič ne gre v vlogi prvega igralca sveta po načrtih Britanca Andyja Murrayja, ki je zaenkrat izjemno neuspešno leto uspel nadgraditi še s porazom v prvem krogu turnirja v londonskem Queen's Clubu. Tam je škotskega šampiona in petkratnega osvajalca turnirja s 7:6(4) in 6:2 ugnal Avstralec Jordan Thompson. Devetdeseti igralec z računalniške lestvice ATP in popoln neznanec, ko gre za tekme na travnati podlagi, je na turnirju Aegon Championships pripravil veliko presenečenje že v enem prvih dvobojev. a ni bil edini: posloviti sta se morala tudi finalist zadnjega OP Francije Švicar Stan Wawrinka in Kanadčan Miloš Raonić. Izvrsten dan za avstralski tenis je z zmago nad tretjim nosilcem Raonićem dopolnil Thanasi Kokkinakis, drugega nosilca Wawrinko pa je domov poslal Španec Feliciano Lopez. Junak dneva pa je bil brez dvoma Thompson, ki si je vozovnico za turnir priigral šele po tem, ko je nastop odpovedal Aljaž Bedene, Avstralec pa je z obema rokama zgrabil priložnost in slavil sploh prvo zmago na travi, ko gre za dvoboje višje ravni. Thompson je imel boljše živce v odločilni 13. igri prvega niza, ki ga je dobil s 7:6(4), računal pa je lahko tudi na izvrsten začetni udarec. Neprepričljivi Murray je zbral kar 26 neizsiljenih napak in si priigral le tri žogice za "break", izkoristil ni nobene. Turnirja v klubu Queen's tako hitro ni zapustil vse od leta 2006, a po dvoboju bojevito napovedal, da lahko še vedno navduši na Wimbledonu. Do naslova na Aegon Championships imajo zdaj odprto pot do naslova preostali favoriti Hrvat Marin Čilić, v večernem dvoboju je s 7:5 in 6:3 ugnal Američana Johna Isnerja, Francoz Jo-Wilfried Tsonga in Bolgar Grigor Dimitrov. Veliko bolj prepričljiv je bil veteran Roger Federer, ki je izpustil Roland Garros in priprave na Wimbledon je legendarni Švicar nadaljeval na turnirju v Halleju, kjer je bil s 6:3 in 6:1 boljši od Japonca Juičija Sugite.

Izidi:

- Halle, ATP (1,9 milijona EUR), 1. krog:

Mischa Zverev (Nem) - Lukas Lacko (Slk) 6:4, 6:4;

Kei Nishikori (Jap/3) - Fernando Verdasco (Špa) 6:7 (7), 6:3, 6:4;

Roberto Bautista (Špa/7) - Carlos Berlocq (Arg) 6:0, 4:6, 6:2;

Robin Haase (Niz) - David Ferrer (Špa) 3:6, 7:5, 6:3;

Bernard Tomic (Avs) - Tommy Haas (Nem) 6:4, 6:4;

Florian Mayer (Nem) - Benoit Paire (Fra) 6:0, 6:4;

Karen Hačanov (Rus) - Gilles Simon (Fra) 6:2, 6:7 (2), 6:3;

Alexander Zverev (Nem/4) - Paolo Lorenzi (Ita) 6:3, 6:2;

Lucas Pouille (Fra/6) - Jan-Lennard Struff (Nem) 1:6, 6:3, 6:4;

Roger Federer (Švi/1) - Juiči Sugita (Jap) 6:3, 6:1;

Mihail Južni (Rus) - Ivo Karlović (Hrv) 6:3, 7:6 (6);

- Queen's, ATP (1,9 milijona EUR), 1. krog:

Stefan Kozlov (ZDA) - Steve Johnson (ZDA) 3:6, 6:1, 6:1;

Julien Benneteau (Fra) - James Ward (VBr) 6:2, 6:2

Thanasi Kokkinakis (Avs) - Miloš Raonić (Kan/3) 7:6 (5), 7:6 (8);

Jordan Thompson (Avs) - Andy Murray (VBr/1) 7:6 (4), 6:2;

Sam Querrey (ZDA) - Cameron Norrie (VBr) 6:1, 6:4;

Viktor Troicki (Srb) - Janko Tipsarević (Srb) 5:7, 7:6 (5), 7:6 (6);

Jeremy Chardy (Fra) - Liam Broady (VBr) 6:4, 6:4;

Feliciano Lopez (Špa) - Stan Wawrinka (Švi/2) 7:6 (4), 7:5;

Marin Čilić (Hrv/4) - John Isner (ZDA) 7:5, 6:3;

- Birmingham, WTA (820.000 USD), 1. krog:

Katerina Siniakova (Češ) - Nao Hibino (Jap) 7:5, 7:5;

Petra Kvitova (Češ/7) - Tereza Smitkova (Češ) 6:2, 6:3;

Johanna Konta (VBr/4) - Lesija Curenko (Ukr) 6:3, 7:6 (6);

Camila Giorgi (Ita) - Natalija Vihljanceva (Rus) 6:3, 7:6 (4);

Lucie Šafarova (Češ) - Dominika Cibulkova (Slk/3) 5:7, 7:6 (7), 7:5;

Daria Gavrilova (Avs/9) - Su-Wei Hsieh (Tvn) 6:4, 6:4;

Kristina Mladenovic (Fra/5) - Yingying Duan (Kit) 6:3, 7:6 (2);

Shuai Zhang (Kit) - Magda Linette (Pol) 7:5, 7:5;

Alison Riske (ZDA) - Donna Vekić (Hrv) 6:2, 7:6 (2);

Coco Vandeweghe (ZDA) - Christina McHale (ZDA) 6:4, 6:2;

Ashleigh Barty (Avs) - Marketa Vondrousova (Češ) 7:5, 7:6 (1);

Garbine Muguruza (Špa/6) - Elizaveta Kuličkova (Rus) 6:3, 3:6, 6:4;

- Mallorca, WTA (226.750 USD), 1. krog:

Anastasija Pavljučenkova (Rus/1) - Sara Sorribes (Špa) 4:6, 7:5, 6:4;

Julia Görges (Nem) - Lara Arruabarrena (Špa) 6:1, 6:2;

Shelby Rogers (ZDA) - Beatriz Haddad Maia (Bra) 7:6 (4), 6:3;

Mona Barthel (Nem) - Ana Kalinskaja (Rus) 7:6 (6), 6:4;

Francesca Schiavone (Ita) - Eugenie Bouchard (Kan) 6:7 (5), 6:4, 6:3;

Roberta Vinci (Ita/6) - Sara Errani (Ita) 6:2, 6:1;

Kirsten Flipkens (Bel) - Mandy Minella (Lux) 3:6, 6:3, 6:2;

Jana Čepelova (Svk) - Pauline Parmentier (Fra) 6:2, 6:0;

Caroline Garcia (Fra/3) - Jelena Janković (Srb) 6:4, 6:4;

Sabine Lisicki (Nem) - Kiki Bertens (Niz/5) 6:2, 3:6, 0:0, predaja;

Catherine Bellis (ZDA) - Carla Suarez (Špa/4) 6:3, 7:5;

Varvara Lepchenko (ZDA) - Veronica Cepede (Par) 3:6, 6:3, 7:6 (4).