VIDEO: Querrey izločil ljubljenca Wimbledona Murraya, napredoval tudi Čilić

Prvi teniški igralec sveta Andy Murray je že v četrtfinalu turnirja na sveti londonski travi končal z nastopi. Prvi nosilec v Wimbledonu je dobro začel dvoboj z Američanom Samom Querreyjem, 28. igralcem na svetu. Škot je dobil prvi niz 6:3, drugega pa Američan (6:4), Murray je nato prešel v vodstvo z 2:1 v nizih potem, ko je dobil tretjega po podaljšani igri (7:6).

Nato pa kot da se je Murrayju povsem ustavilo, sledila je ofenziva Querreyja, ki je v četrtem slavil kar s 6:1, s podobno igro je nadaljeval v petem in tudi tega dobil s 6:1 za veliko in presenetljivo zmago s 3:2 v nizih. Murray je v zadnjih dveh nizih dobil le dve igri, Američan pa je izkoristil drugo zaključno žogico, dvoboj je trajal dve uri in 46 minut. Querrey je postal prvi Američan v polfinalu turnirja za grand slam po Andyju Roddicku leta 2009.

Drugi se je v polfinale prebil Hrvat Marin Čilić, ki je bil s 3:2 v nizih boljši od Luksemburžana Gillesa Mullerja. Čilić je izgubil prvi in četrti niz, dobil pa drugega, tretjega in petega. Odločilnega kar s 6:1. Hrvat se je prvič uvrstil v polfinale Wimbledona, podobno je dosežek kariere dosegel Muller, ki je v osmini finala izločil Rafaela Nadala in pred tem še Aljaža Bedeneta. Čilić je zmagal s 3:6, 7:6 (6), 7:5, 5:7 in 6:1 in se bo v polfinalu pomeril s Querreyjem.

Andy Murray (Foto: AP)

Izidi:

Sam Querrey (ZDA) - Andy Murray (VB) 3:6, 6:4, 6:7 (4), 6:1, 6:1

Marin Čilić (Hrv) - Gilles Muller (Lux) 3:6, 7:6 (6), 7:5, 5:7, 6:1