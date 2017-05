Quintana se končno prebuja, Kolumbijcu vzpon na Blockhaus in rožnata majica, Polanc pridobil pet mest

Nairo Quintana je oblekel tudi rožnato majico vodilnega na dirki. (Foto: AP)

Nairo Quintana je z zmago tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, drugi je Thibaut Pinot (+0:28), tretji pa Tom Dumoulin (+0:30). Po štirih bolj ravninskih etapah je kolesarje na italijanski pentlji pred drugim dnevom odmora čakala nova gorska preizkušnja. Prvo na Etni je v torek v velikem slogu, praktično z begom od starta do cilja dobil Jan Polanc (UAE Team Emirates), v današnji pa kandidati za najvišja mesta niso dovolili, da bi si kdo od kolesarjev do začetka vzpona na Blockhaus prikolesaril večjo prednost. Sicer je bilo nekaj pobegov, v enem od njih je bil med deveterico ubežnikov tudi Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice), vendar se je vse odločalo v zadnjih kilometrih težkega vzpona, v katerem so kolesarji v manj kot petnajstih kilometrih morali premagati več kot tisoč metrov nadmorske višine.

Že pred začetkom vzpona je prišlo do množičnega padca, ko se je Nizozemec Wilco Kelderman (Sunweb) zaletel v stoječega motorista ob desni strani ceste. Med žrtvami padca sta bila tudi Britanca Geraint Thomas (Sky) in Adam Yates (Orica-Scott), ki sta bila po osmih etapah drugi in tretji v skupni razvrstitvi. "To se ne bi smelo zgoditi. Ne vem, kaj naj rečem, razen, da je to smešno. Kolesar pred mano je izgubil nadzor nad kolesom, sledil je padec skoraj celotne naše ekipe. Počutil sem se dobro, potem pa takšna smola. Težko je reči, kakšne so moje možnosti v nadaljevanju dirke, pred nami je dan počitka, potem pa bomo videli, kako naprej," je svoj padec komentiral nesrečni Thomas, ki je etapo končal na 29. mestu (+5:08), skupno pa je zdaj 17. (+5:14)

Medtem ko se Thomas in Yates s še nekaterimi drugimi ukvarjala s tem, kako čim hitreje nadaljevati z dirko, je v ospredju prvi napadel zmagovalec dirke Po Italiji leta 2014 Kolumbijec Nairo Quintana, ki sta mu sledila le Italijan Vicenzo Nibali (Bahrain-Merida), ki je bil najboljši lani in leta 2013 in Francoz Thiabaut Pinot (FDJ), medtem ko se je Luksemburžan Bob Jungels (Quick-Step Floors) praktično že poslovil od rožnate majice, ki jo je nosil vse od četrte etape. Quintana je 4,6 km pred ciljem še enkrat močno pospešil, tokrat pa Nibali in Thiabaut na njegov napad nista več odgovorila. Aktualni zmagovalec dirke Po Španiji, ki je do zdaj na italijanski pentlji dobil dve etapi, je v velikem slogu prvi prišel v cilj, za njim pa sta se za drugo mesto spopadla Pinot in Doumolin. Več moči je imel 26-letni Francoz, pred Nibalijem pa je v cilj prišel še en Nizozemec Bauke Mollema (Trek-Segafredo), ki je za zmagovalcem etape zaostal 41 sekund, šest let starejši Italijan pa si je nabral minuto zaostanka. "Vedeli smo, da se bo etapa odločala na vzponu. Ves čas smo pazili, da ne bi prišlo do kakšnega pobega, ko pa se je ponudila priložnost, sem dal vse od sebe in imel dovolj moči za zmago," je bil v svoji izjavi redkobeseden novi nosilec rožnate majice.

Med šesterico slovenskih kolesarjev se je spet izkazal Jan Polanc (UAE Team Emirates), ki je etapo končal na 14. mestu (+3:28), v skupni razvrstitvi pa je mladi Kranjčan pridobil pet mest in je zdaj 14. (1:18). Druga peterica je za najboljšimi zaostala za več kot dvajset minut, Luka Pibernik (Bahrain Merida)) je bil 101. (+22:06), Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) 119. (+25:32), Matej Mohorič (Slo/UAE Team Emirates) 144. (+26:37), Kristijan Koren (Cannondale-Drapac) 157. (+26:35) in Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 162. (+27:50).

Izidi 9. etape, Montenero de Bisaccia - Blockhaus, 149 km:

1. Nairo Quintana (Kol/Movistar Team 3:44:51

2. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) + 0:24

3. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb isti čas

4. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) 0:41

5. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) 1:00

6. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2R La Mondiale) 1:18

7. Tanel Kangert (Est/Astana) 2:02

8. Ilnur Zakarin (Rus/Katjuša-Alpecin) 2:14

9. Sebastien Reichenbach (Švi/FDJ) 2:28

10. Davide Formolo (Ita/Cannondale-Drapac) 2:35

...

14. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 3:28

101. Luka Pibernik (Slo/Bahrain Merida) 22:06

119. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 25:32

144. Matej Mohorič (Slo/UAE Team Emirates) 26:37

157. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) isti čas

162. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 27:50

Skupno:

1. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 42:06:09

2. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) 0:28

3. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb 0:30

4. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) 0:51

5. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) 1:10

6. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2R La Mondiale) 1:28

7. Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin) 2:28

8. Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac) 2:45

9. Andrey Amador (Kos/Movistar) 2:53

10. Steven Kruijswijk (Niz/LottoNl-Jumbo) 3:06

...

15. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 1:18

98. Luka Pibernik (Slo/Bahrain Merida) 58:18

115. Matej Mohorič (Slo/UAE Team Emirates) 1:05:51

132. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 1:11:30

133. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 1:11:48

147. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 1:15:29