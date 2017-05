Rajko Hrvat zmagal v finalu B in osvojil sedmo mesto na evropskem prvenstvu

Rajko Hrvat. (Foto: VZS)

Hrvatu se je ponovila zgodba s svetovnega pokala v Beogradu, kjer je ravno tako najslabšo predstavo pokazal v polfinalu, v malem finalu pa suvereno zmagal. Tudi v Račicah v polfinalni tekmi ni bil konkurenčen in je tako izpadel iz boja za najvišja mesta, v finalu B pa je z dobrim in odločnim veslanjem pometel z uveljavljenimi tekmeci. Drugi je bil namreč lanski evropski prvak Slovak Lukaš Babač, četrti pa zmagovalec lanskega svetovnega pokala Hrvat Luka Radonić. Mednju se je na tretje mesto uvrstil Bolgar Nedelčo Vasilev, peti je bil Avstrijec Paul Sieber, medtem ko Francoz Stany Delayre ni nastopil zaradi bolezni.

Rajko Hrvat je v finalu B vodstvo prevzel takoj po startu in bil potem najboljši na vseh merjenjih vmesnega časa. V cilju je priveslal s časom 7:00,38 in s prednostjo več kot dveh dolžin čolna pred večnim tekmecem Babačem. Z zmago v malem finalu je Hrvat na tem prvenstvu osvojil skupno sedmo mesto, na preteklih dveh prvenstvih pa je bil tretji. V velikem finalu je v zanimivem obračunu evropski prvak postal Švicar Michael Schmid, srebro je pripadlo Madžaru Petru Galambosu, bron pa je osvojil Belgijec Niels van Zandweghe.

"Na žalost se je spet ponovila zgodba iz Beograda, sem pa danes v finalu B ponovno pokazal, da sem zmožen dobre tekme in da sem veslač pravega kova ter da sem zraven, tako da se že veselim novih tekem in svetovnega prvenstva konec septembra. Danes sem odveslal čvrsto od samega začetka, še posebej prvih 250 metrov, česar včeraj nisem naredil. Danes sem šel že skoraj na maksimum in odlično opravil v začetku tekme, potem pa le še nadgrajeval z visokim ritmom in premagal tudi lanskega evropskega prvaka in tistega, ki mi je na svetovnem prvenstvu pobral medaljo. To mi daje motiv za naprej in z današnjo zmago sem dokazal, da ima pravi karakter in da bo letos z mano še potrebno računati," je pojasnil Hrvat.

Letošnje prvenstvo ima še dodaten slovenski pečat, saj je funkcijo predsednika sodniške žirije opravljal Slovenec Vladimir Meglič, sicer član sodniške komisije mednarodne zveze in predsednik slovenske.