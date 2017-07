Ratejeva z izidom sezone do tretjega mesta na mitingu diamante lige v Londonu

Martina Ratej je v Londonu dosegla izid sezone. (Foto: Damjan Žibert)

Pred Martino Ratej sta se uvrstili dvakratna olimpijska prvakinja iz Pekinga 2008 in Londona 2012, Čehinja Barbora Špotakova (68,26 m), in aktualna olimpijska prvakinja iz Ria de Janeira 2016, Hrvatica Sara Kolak (67,83).

"Zelo sem zadovoljna z današnjo tekmo. Konkurenca v Londonu je bila zelo močna, uvrstitev na tretje mesto pa najboljši pokazatelj, da se mi stopnjuje pripravljenost pred avgustovskim svetovnim prvenstvom v Londonu. Po dolgem času sem na velikem mitingu dosegla dober izid, kar me zelo veseli," je dejala 35-letna Ratejeva in dodala: "Do svetovnega prvenstva načrtujem nastop na mitingu diamantne lige prihodnji teden v Rabatu in na državnem prvenstvu v Celju, oba mitinga pa bosta namenjena čim boljši pripravi za svetovno prvenstvo, kjer si želim nastopiti v velikem finalu."

Ratejeva je najdaljši met na londonskem mitingu postavila v drugi seriji, ko je za 33 cm izboljšala svojo najboljšo letošnjo znamko z majskega mitinga v Celju. V prvi seriji je kopje pristalo pri 57,92 metra, po treh neveljavnih metih pa je v šesti seriji še dosegla daljavo 58,51 metra. V Londonu se je izkazal tudi Nigel Amos iz Bocvane, ki je v teku na 800 metrov postavil letošnji najboljši čas na svetu (1:43,18). Tega je v teku na 400 metrov postavila tudi Američanka Allyson Felix (49,65).