Razigrana Hrvaška nadigrala Norveško, dvoboj neporaženih moštev dobili Francozi

Nabito polna zagrebška Arena je z nestrpnostjo pričakovala obračun svojih 'kavbojev' proti aktualni svetovni podprvakinji Norveški. Za podaljšanje kolikor toliko realnega upanja za uvrstitev v polfinale so varovanci Lina Červarja potrebovali zmago, ki bi jo čez nekaj dni morali nadgraditi s pravim podvigom proti še edini neporaženi reprezentanci na letošnjem evropskem prvenstvu Franciji, ki je v dvoboju neporaženih ekip novonastale Skupine I s 23:17 ugnala neugodno Švedsko.

Hrvaški organizator igre Luka Cindrić je prikazal novo, odlično predstavo na letošnjem EP. (Foto: AP)

Razpoloženi Sagosen premalo za razigrane Hrvate

Norvežani na drugi strani tokrat niso imeli svojega najboljšega večera. Predvsem so pogrešali večje število razpoloženih igralcev, ki bi se lahko enakovredno kosali z razigrano Hrvaško, v čigar vratih je blestel odlični Ivan Stevanović. Gostiteljica prvenstva je v dvoboj z 'vikingi' krenila silovito z uvodnih 3:0, nadaljevala s +4 sredi prvega polčasa (8:4), da bi na odmor odšla z dvema zadetkoma prednosti (16:14).



Čeprav je na obeh straneh padlo veliko število zadetkov, so se Norvežani zanašali predvsem na posamično kakovost svojega najboljšega moža Sagosena, ki pa je bil tokrat premalo za agresivno in uspeha željno Hrvaško. Domači selektor Lino Červar je s pogostimi menjavami ohranjal visok ritem igre, končnih 32:28 pa je le posledica poteka dogodkov na parketu tokrat bučne in po zadnjem pisku sirene vesele zagrebške publike.





Francoski reprezentant Kentin Mahe se je razveselil zadetka na dvoboju s Švedsko. (Foto: AP)

Francozi tudi brez izključenega Luke Karabatića zlahka prek Švedske

Ker so Švedi v uvodnem delu tekmovanja v Splitu brez večjih težav ugnali gostiteljico prvenstva Hrvaško, so mnogi dvoboj do sedaj še neporaženih ekip pričakovali z velikim zanimanjem. Toda na koncu so dobili že nič kolikokrat v zadnjem desetletju in pol viden scenarij.



Francozi so počasi, a vztrajno mleli nasprotnika in ga sredi drugega polčasa z granitno obrambo in maestralnim Nikolo Karabatićem tudi zmleli. Švedski ni pomagala niti izključitev mlajšega od bratov Karabatić, Luke, ki je moral zapustiti parket že v četrti minuti nadaljevanja tekme. Končnih 23:17 za 'Les blues' je še majhna razlika glede na videno in predvsem lahkoto, s katero dodobra prevetrena francoska rokometna izbrana vrsta nastopa na letošnjem EP.



Evropsko prvenstvo v rokometu, drugi del, skupina I, 2. krog, izida:



Hrvaška - Norveška 32:28 (17:15)



Francija - Švedska 23:17 (10:8)