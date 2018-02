Razigrani Ricardinho popeljal Portugalce do zmage na uvodni tekmi skupine C, debitanti Francozi odvzeli točko Špancem

Španska vrsta, ki je osvojila kar sedem od desetih evropskih prvenstev, tudi pred dvema letoma v Srbiji je bila najboljša, je proti debitantki Franciji dobila le točko. Francozi so taktično odigrali pametno in znali unovčiti napake Špancev, ki niti enkrat na tekmi niso vodili.

Španci so začeli pričakovano, povsem prevladovali, streljali, v deveti minuti pa si je Marc Tolra privoščil napako, slabo oddal žogo, ki jo je prestregel Abdessamad Mohammed in Francoze popeljal v vodstvo.

Toda to ni dolgo trajalo, Adolfo je iz bližine zaključil lepo špansko akcijo v deseti minuti in tako izenačil na 1:1. Španci so nadaljevali dominantno predstavo, v kateri pa so prevečkrat pravega naslovnika zgrešile zadnje podaje.

Zato pa so Francozi, sicer nevarni v protinapadih, v 17. minuti izpeljali hitro akcijo, izigrali Špance, žogo pa je povsem sam iz bližine v prazno mrežo potisnil Samir Alla za vodstvo z 2:1.

Pol minute pred koncem polčasa pa so Španci nekoliko srečno, a zasluženo spet izenačili. Lin je izvedel kot, pri tem zadel Azdina Aigouna, od katerega se je žoga odbila in presenetila Djamela Harouna v francoskih vratih.

Takoj po začetku drugega polčasa so Francozi znova vodili, Souheil Mouhoudine se je med strelce vpisal iz bližine. V 23. minuti je bil blizu novega izenačenja Miguelin, ki je z desetih metrov zadel vratnico.

Sledila je nova serija španskih strelov, v 26. minuti pa je izjemno priložnost zapravil Carlos Ortiz, ko je neoviran s sedmih metrov žogo poslal čez gol. Isti igralec je že v naslednji minuti za nameček poskrbel še za avtogol, v svojo mrežo je preusmeril žogo po podaji z desne strani za francosko vodstvo s 4:2.

Še v isti minuti so Španci znižali zaostanek, ko je Solano s peto spretno preusmeril žogo po strelu z desetih metrov. Kljub pritisku Špancem nikakor ni uspelo žoge spraviti v mrežo, poskušali so tudi z igro z igralcem več, kar se jim je obrestovalo v 38. minuti, ko je odbito žogo v mrežo pospravil Bebe. Tudi v zaključku so z igralcem več poskusili priti še do zmagovitega zadetka, a so se Francozi obranili.

Portugalci so na svoji uvodni tekmi na prvenstvu v Sloveniji prišli do pričakovane zmage. Evropski podprvaki iz leta 2010 so na krilih Ricardinha v prvem polčasu zabili dva gola Romunom, ki so doslej na EP najdlje prišli v letih 2012 in 2014, in sicer do četrtfinala. V drugem polčasu je sam dodal še en zadetek, svojega 16. v 17. nastopu na evropskih prvenstvih.

V prvem polčasu so gledalci, posebej portugalski pristaši so bili glasni, videli kar precej tistega, kar ponuja futsal. Pri tem je kakopak prednjačil prvi zvezdnik Ricardinho, ki je pokazal širok nabor svojega znanja, preigravanj, podaj, strelov ter tudi igre v obrambi.

Ne nazadnje je bil tudi podajalec pri obeh portugalskih zadetkih v prvih 20 minutah. Že v četrti je podal pred gol, kjer je Pedro Cary zadel z glavo, v 19. minuti pa je iz avta z leve strani lepo podal na drugo stran, kjer je z volejem silovito zadel Fabio Cecilio.

Portugalska, ki je po preigravanju in podaji Ricardinha ter strelu Tunhe z glavo zadela še prečko v 15. minuti, je tako prevladovala v prvem polčasu, a tudi Romuni so nekajkrat opozorili nase. Tudi po poskusu Felipeja Oliveire v 14. minuti. Njegov soigralec Paulo Ferreira pa je preprečil zadetek Brunu Coelhu v 13. minuti, ko je žogo izpred praznega gola preusmeril z glavo.

V drugem polčasu so bili Portugalci še naprej tisti, ki so prevladovali, toda v 28. minuti so imeli Romuni novo, že tretjo lepo priložnost na tekmi, ko se je sam pred vratarjem znašel Emil Raducu, toda slabo streljal, tako da je portugalski vratar žogo brez težav odbil.

V 32. minuti je izkušeni Romun Florin Matei zadel vratnico iz precej težkega položaja, v 34. pa so Romuni ob igri z igralcem več zmanjšali zaostanek, ko je zadel Dumitru Stoica. Toda hitro jih je ohladil Ricardinho, v 36. minuti je mojstrsko ustavil žogo in nato z "rabono" zadel za 3:1. V 37. je po protinapadu zadel še Bruno Coelho za 4:1, potem ko so na drugi strani Romuni zapravili še eno svojo lepo priložnost. Devet sekund pred koncem je Savio Mendoca zadel še vratnico.

Portugalska - Romunija 4:1 (2:0)

Cary 4., Cecilio 19., 3:1 Ricardinho 36., B. Coelho 37.; Stoica 34.,