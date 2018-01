VIDEO: Razočarani Vujović ob slovesu od evropskega prvenstva: Na sodnike se ne bom izgovarjal, a ...

Kot selektor lahko obljubim, da pod mojim mandatom ne bo nobenega pretvarjanja, reprezentanca bo na igrišču vselej dala vse, kar je v njeni moči. Na nekaterih tekmah to ne bo dovolj za zmago, na igrišču pa se nikoli ne bomo pretvarjali ali kalkulirali. Na igrišču bomo le umirali. Veselin Vujović

Slovenska izbrana vrsta, ki bi ob zmagi nad Čehi še lahko gojila upe za napredovanje v polfinale, se je morala sprijazniti z remijem, ki je razblinil sanje varovancev Veselina Vujovića. "Pred in med tekmo sem vseskozi poskušal moje varovance prepričati, da bo tekma s Čehi izjemno zahtevna, kar je potrdil prvi polčas. Čehi so povedli z veliko razliko in veliko truda je bilo potrebnega z naše strani, da smo nadoknadili zaostanek, pri tem pa porabili tudi veliko energije. Upal sem, da bo tehtnico na našo stran nagnila svežina mojih igralcev s klopi, na tekmi s Češko pa tega ni bilo," je po tekmi povedal slovenski strateg, ki je prepričan, da je za poraz zaslužno preveliko število napak.

"Učinek krožnih igralcev je bil katastrofalen, v napadu in obrambi smo naredili odločno preveč napak, veliko smo grešili v napadu. Navkljub temu smo si v končnici priigrali dva gola prednosti, a tega nismo znali unovčiti. Na sodnike se ne bom izgovarjal, a v končnici tekme sta dosodila sporno sedemmetrovko v našo škodo, v našem zadnjem napadu pa nista dosodila sedemmetrovke v našo korist, čeravno bi jih po pravilih morala. Upal sem na zmago, v odločilnih trenutkih pa nismo imeli sreče in znanja," je razočarano priznal 'Vujo', ki bo slovensko reprezentanco vodili vse do olimpijskih iger v Tokiu.

Slovenska izbrana vrsta se iz Varaždina vrača z osvojenim osmim mestom, po prvenstvu pa bo čas za podrobnejše analize s katerimi želi Vujović izboljšati predstave naših rokometašev: "Po končanem turnirju bomo naredili podrobno analizo. Na Hrvaškem je bilo tudi nekaj napak, le kdo jih ne dela, vsi skupaj pa smo lahko videli, da so v Zagrebu in Varaždinu manjkale kakovostne rotacije in da se je primanjkljaj številnih nosilcev zelo poznal v naši igri," je uvodoma dejal Veselin Vujović in dodal: "Z velikim zanimanjem bomo v soboto pričakali žreb dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019. Slovenija bo med nosilci žreba, a na junijskih kvalifikacijah lahko za tekmico dobimo resno reprezentanco, kot sta Madžarska ali Islandija. Če bodo moji igralci zdravi, potem se nam ni treba bati nikogar." Prvenstvo na Hrvaškem je bilo dobra šola za slovenske rokometaše, na nekatere stvari pa enostavno niso imeli vpliva.

Želi si, da bi sodniška saga izboljšala zadeve v korist same rokometne igre

Tekom prvenstva je bil Vujović večkrat močno kritičen do sodniških odločitev, ki so Slovence prikrajšali za marsikatero točko. "Nekateri ljudje bodo rekli, da sem s svojim obnašanjem škodoval Sloveniji. Zakaj? Zato ker sem se boril za pravico. Delam javno delo, ki je izpostavljeno kritikam in pohvalam. V tem trenutku ne vem, ali me bo Evropska rokometna zveza zaradi mojega obnašanja kaznovala, v vsakem primeru pa upam, da se bodo te sodniške zadeve popravile v korist same rokometne igre," je dejal nekdanji rokometaš in dodal: "O EHF sem med letošnjim prvenstvom povedal že marsikaj, o njenem načinu dela in razmišljanja pa zgovorno priča, da je pred evropskim prvenstvom zatrjevala, da se bodo na svetovno prvenstvo uvrstile tri reprezentance, po novem pa se bo le ena, zato pa bo podelila še dve posebni vabili. Tako imenovani 'wild-card' bo namenila kakšni 'resni' reprezentanci v primeru, da ji spodrsne v kvalifikacijah, ali pa bo na SP povabila reprezentanco z debelim proračunom. Tako je na lanskem SP v Franciji nastopila Norveška, dve leti pred tem v Katarju pa Nemčija namesto Avstralije."

Razumljivo so razočarani tudi rokometaši, ki kljub prikazani borbeni igri niso uspeli streti češke obrambe. "Razočaranje je izredno. Ni se izšlo po naših željah, borili smo se po svojih najboljših močeh in želeli zmagati, na koncu pa le remizirali," je skesano priznal Blaž Janc, njegov reprezentančni kolega Blaž Blagotinšek pa je prepričan, da je kriv tudi primanjkljaj energije: "Češka v svetu rokometa pri gledalcih ne uživa velikega ugleda, a gre za ekipo, ki na tem prvenstvu igra odlična in je premagala Dansko ter dodobra namučila Nemčijo. V tekmo smo šli preveč medlo, dobili nekaj nepotrebnih golov, tudi češki vratar nam je povzročal velike preglavice. V drugem polčasu smo igrali dobro obrambo, na koncu nam je zmanjkalo sreče, morda tudi nekaj energije."