VIDEO: Rdeči tudi v Kataloniji: Ferrari slovesno odprl zabaviščni park z najhitrejšim vlakom smrti v Evropi

Zabaviščni park PortAventura v okolici Barcelone bo od jutri naprej eno od zbirališč ljubiteljev Ferrarija. Častilci poskočnega konjička bodo lahko namreč v katalonskem Salouju v bližini Tarragone zdaj obiskali Ferrari Land, ki so ga na Costa Dauradi slovesno odprli v četrtek, za obiskovalce pa bo v pogonu od petka naprej. Ferrari Land je rdeče iz Maranella stal okoli sto milijonov evrov, vlak smrti Red Force (Rdeča sila) pa bo najvišji in najhitrejši v Evropi s 112 metri višine in 5-sekundnim pospeškom od 0 do 180 km/h. Ferrari Land bo obiskovalce sprejel tudi s 500-metrskim dirkališčem, 55-metrskima stolpoma, simulatorji formule 1 in vsakodnevnimi predstavitvami postankov v boksih. Cene naj bi se gibale okoli 60 evrov za odrasle, otroci do enajstega leta starosti bodo lahko zabaviščni park obiskali za malce nižjo ceno. Ferrari naj bi v kratkem odprl tudi svoj hotel v Barceloni, čigar oblika naj bi spominjala na dirkalnik formule 1. Tam so rdeči izvrstno odprli novo sezono, Nemec Sebastian Vettel je dobil VN Avstralije in privrženci rdečih iz Maranella po dolgem času spet upajo, da se bodo lahko vključili v boj za naslov.