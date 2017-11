Rekordni Nadal si je z zmago nad Chungom že zagotovil ’prezimovanje’ na vrhu lestvice ATP

Nadal bo še četrtič v karieri leto zaključil na vrhu lestvice ATP. (Foto: AP)

Lestvica ATP je bila vzpostavljena leta 1973, od tedaj pa še nihče, ki je bil starejši od 30 let ni ’prezimil’ na vrhu. To je zdaj prvemu uspelo Majorčanu, ki ima za seboj izvrstno sezono. Osvojil je dva grand slama, in sicer Roland Garros in US Open, v Avstraliji pa je po petih nizih v finalu moral priznati premoč Rogerju Federerju. Prav Švicar je bil tisti, ki bi mu lahko odvzel številko 1 do konca leta.

Rafael Nadal je sicer na mesto številke 1 skočil 21. avgusta letos, osvojil pa je kar šest lovorik. S tem, ko si je zagotovil prvo mesto na lestvici ATP ob koncu leta pa je podrl številne rekorde. Poleg tega, da je prvi 30+-letnik, ki je zaključil na samem vrhu, je tudi prvi, ki je štirikrat na vrhu, a nikoli dvakrat zapored. Prvič je 'prezimil' na prvem mestu leta 2008, s tem pa je postavil tudi rekordno, najdaljšo dobo med prvič in zadnjič. Sicer pa se je pridružil izbranim imenom tenisa, ki so 'prezimila' na prvem mestu štirikrat ali več. To je uspelo še Peteu Samprasu (6), Jimmyju Connorsu in Federerju (5), Ivanu Lendlu, Johnu McEnroeu in Novaku Đokoviću (4).

Izid:

Rafael Nadal (Špa/1) - Hyeon Chung (JKo) 7:5, 6:3