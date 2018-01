VIDEO: Reli Dakar 2018: Peščeni pekel okoli Pisca

Simon Marčič pred začetkom relija Dakar. (Foto: David Stropnik)

Vsi, ki so se v zadnjih letih pritoževali, da Dakar ni več sinonim za peščene muke, imajo zdaj svojo priložnost za trpljenje v globokem pesku in težki navigaciji. Za dodatne težave je poskrbel organizator, ki je včeraj prve v peščeno praznino poslal manj izkušene in počasnejše dirkače, ki so načelno tudi slabši navigatorji.

Namen je bil preprečiti taktiziranje najboljših, a zato je puščavsko praznino razbrazdalo na desetine napačnih sledi. V to past se je ujel tudi Slovenec Simon Marčič, ki je zaradi tako zgrešene skrite kontrolne točke prvo etapo končal na repu prve polovice motoristov. Najhitrejši je bil Sam Sunderland, med avtomobilisti pa Naser Al Atijah.

Presenečenje dneva je zelo mehka mivka. Sedaj nas čaka podobna zgodba, le da veliko daljša. 267 km peska na štoparico in zahtevna navigacija bosta stvari postavili na pravo mesto. Simon Marčič

"Po prvi etapi na 78. mestu. Enkrat sem se izgubil, občutek imam dober. Današnja etapa je bila dolga 273 km, od tega je bil brzinec dolg le 31 km. Presenečenje dneva je zelo mehka mivka. Sedaj nas čaka podobna zgodba, le da veliko daljša. 267 km peska na štoparico in zahtevna navigacija bosta stvari postavili na pravo mesto. Hvala za vso podporo v obliki sporočilc, enostavno nimam časa, da bi vsem odgovoril," je začetek relija pokomentiral Marčič.

Tudi danes bo dirka še dodatno začinjena, saj se bodo v puščavo prvi zapodili avtomobilisti. Ker avtomobilsko posadko sestavljata voznik in navigator, motoristi pa so to v eni osebi, bo zato slednjim precej lažje ob pomoči orientacije sledov najboljših avtov.

A po drugi strani bodo zaradi toplejšega in posledično mehkejšega peska sredi dnevne vročine imeli motoristi več vozniških težav. Padci v takšnih razmerah so zaradi pogrezanja prednjega kolesa ob vsakem oklevanju in zapiranju plina skoraj neizbežni.