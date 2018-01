Reli Dakar: Dan počitka je le zatišje pred viharjem: sledita visoka nadmorska višina in blato

Edini slovenski predstavnik Marčič drži 90. mesto med motoristi. (Foto: David Stropnik)

V prihodnjih dneh jih čakajo etape, na katerih se ne bodo spustili pod 3500 metrov, kar bo vsekakor velika dodatna obremenitev tako za telesa kot stroje. Še posebno ker na prvi naslednji etapi – sobotni do Uyunija pomoč mehanikov ne bo dovoljena.

Za dirkači na reliju Dakar so tisoči kilometrov perujskih sipin, ki so pošteno zdesetkali karavano dirke. Med že blizu sto odstopi so tudi mnogi favoriti kot najhitrejši motorist Sam Sunderland in devetkratni svetovni prvak v cestnih relijih Sebastien Loeb. V dirki pa kljub številnim mukam z motociklom in navigacijo ostaja edini slovenski dirkač Simon Marčič, ki je skupno 90.

Peterhansel koraka k novi zmagi med avtomobilisti, med motoristi karte premešane

Sicer se zdi da se Stephane Peterhansel s Peugeotovim buggyjem pelje svoji 14 zmagi nasproti, kar niti ne čudi glede na to, kako težek je letošnji Dakar. Povsem premešane pa so moči pri motociklistih, kjer se zdi, da KTM po poldrugem stoletju izgublja primat. Po prvem delu namreč vodi Kevin Benavides na Hondi pred Adrienom van Bevernom na Yamahi, ki se skuša vrniti na svoja nekdanja pota dakarske slave.

Toda dirka je še tisoče kilometrov od cilja in vse se lahko še zelo hitro spremeni, ne le zaradi tega, ker so nesreče na več stokilometrskih neznanih brezpotnih etapah bolj pravilo kot izjema, ampak tudi zato, ker se bo konfiguracija dirke še dvakrat povsem spremenila. V prihodnjih dnevih poleg višine pričakujemo tudi precej blata, kar bo seveda povsem drugače kot v vroči perujski puščavi. Za finale pa vse čakajo še zaviti hitri prašni kolovozi, ki na Dakarju običajno poberejo največ žrtev in kjer bodo favoriti povsem drugi vozniki kot v sipinah.