Richardinho s štirimi goli junak visoke portugalske zmage za polfinale EP

Portugalska, podprvakinja 2010, nazadnje pa je pred dvema letoma izpadla v četrtfinalu, je v četrtfinalu potrdila namere po visoki uvrstitvi na tem EP. Že v prvem polčasu je Azerbajdžanu, ki je bil najvišje na EP 2010, ko je bil četrti, zabila pet zadetkov. V drugem polčasu je tudi po zaslugi Ricardinha, s štirimi zadetki junaka tekme, še povečala prednost in se prebila v polfinale, kjer jo čaka slovenska krvnica Rusija.

Azerbajdžanci so sicer dobro začeli tekmo in povedli po vsega 54 sekundah, ko je od daleč sprožil Everton Cardoso, Andreju Sousi v portugalskih vratih pa je žoga spolzela čez golovo črto. Zatem pa se je začela kanonada Portugalcev. V tretji minuti je Pedro Cary zadel najprej vratnico, v drugo pa mrežo za 1:1. Tri minute zatem je isti igralec zadel po kotu, kar je bil njegov četrti gol na prvenstvu, za 2:1.

V osmi minuti je Tiagu Britu Rovšan Husejnli obranil strel iz bližine, že v deseti pa je moral znova pobrati žogo iz svoje mreže, ko je z močnim strelom z leve strani zadel Pany Varela. Zgolj minuto zatem je navijače Portugalske, ki proti Azerbajdžanu na 12 medsebojnih tekmah še ni izgubila, razveselil še Ricardinho, ki je z lepim strelom z desetih metrov zadel zgornji levi kot azerbajdžanskih vrat.

Azerbajdžanci so tako hitro zaigrali z igralcem več, prišli do nekaj strelov, slabe pol minute pred koncem polčasa pa so Portugalci kaznovali igro brez vratarja, ko je Sousa vrgel žogo čez celo igrišče, vsega 165 centimetrov visoki Ricardinho pa jo je z glavo preusmeril v gol za 5:1.

Šov Ricardinha

V drugem polčasu so Azerbajdžanci od začetka zaigrali z igralcem več, a se jim to ni obrestovalo. V 25. minuti so namreč Portugalci znova zadeli, iz bližine je bil uspešen Bruno Coelho. Zgolj minuto pozneje je Ricardinho unovčil še protinapad za 7:1 in svoj tretji zadetek na tekmi. V 28. minuti so Azerbajdžanci prišli blizu drugega zadetka, a je žoga oplazila prečko, imeli ob igralcu več še nekaj priložnosti, a v 32. minuti jih je spet kaznoval Ricardinho, ki je zadel čez celo igrišče v prazno mrežo (zdaj ima skupno šest zadetkov na tem EP in je prvi strelec prvenstva).

S tem je svojo ekipo približal doslej rekordni zmagi na prvenstvih Evrope, to ima še vedno v lasti Španija, ki je leta 2010 odpravila Belorusijo z 9:1.

Izid:

Portugalska - Azerbajdžan 8:1 (5:1)