Rimski triumf Zvereva, Đoković v naslednji sezoni v rokah Agassija

(Foto: AP)

Nemški teniški igralec Alexander Zverev je v finalu turnirja ATP v Rimu z nagradnim skladom 4.273.775 dolarjev premagal Srba Novaka Đokovića s 6:4 in 6:3. Nemec je tako prišel do tretje letošnje turnirske zmage, Đoković, ki naj bi ga v prihodnjem vodil sloviti Andre Agassi, pa je ostal pri eni. Zverev je v letošnji sezoni v odlični formi, saj je do zmage že prišel na turnirju v Montpellieru in Münchnu, v Rimu pa je Đokoviću odvzel servis že takoj na začetku uvodnega niza, z dobrimi servisi pa 29-letnemu Srbu ni ponudil priložnosti za re-break. Tudi v drugem nizu je mladi Nemec nadaljeval z mirno igro, medtem ko je izkušenejši Đoković postajal vse bolj nervozen, do breaka pa je tokrat prišlo v tretji igri.

Đoković je tako ostal le pri eni letošnji turnirski zmagi, tisti, ko je v Katarju premagal trenutno prvega igralca sveta Britanca Andyja Murrayja, zato pa je Zverev, ki ima, tako kot drugopostavljeni nosilec turnirja v Rimu stalno prebivališče v Monte Carlu, prišel do prve na turnirjih masters in bo na ponedeljkovi lestvici ATP na 10. mestu. Srbski teniški zvezdnik je ostal pri 30 slavjih, kolikor jih ima tudi Španec Rafael Nadal.

- finale ATP v Rimu:

Alexander Zverev (Nem/16) - Novak Đoković (Srb/2) 6:4, 6:3.