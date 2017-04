VIDEO: Risi že pakirajo kovčke, prva postaja Italija, sledi Rusija in šele nato Pariz

Čeprav je do svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju, kjer bo letos nastopila tudi Slovenija, še več kot dva tedna, je slovenska izbrana vrsta skorajda že končala domači del priprav. Izbrance selektorja Nika Zupančiča čakajo še sklepno piljenje forme in tri prijateljske tekme v gosteh. Do začetka Svetovnega prvenstva, na uvodni tekmi se bo slovenska izbrana vrsta pomerila s Švico, se bodo risi najprej na južnotirolskem Neumarktu pomerili z Italijo.

Konec meseca pa bodo šli še na krajšo turnejo in priprave v St. Peterburg, kjer bodo igrali še s selekcijo Rusije in z Norveško. Od tam pa nato z vmesnim enodnevnim postankom v domovini že v Pariz. "S pripravami sem zadovoljen. Morda imamo nekoliko oteženo delo zaradi potovanj, a če hočemo imeti dobre tekme, moramo narediti tudi to. Sicer pa gre vse po načrtu, fantje so prizadevni, danes zjutraj smo imeli daljši trening z dobrim ritmom in ni nobenih pripomb," je zadnje dogajanje v ekipi, ki se je spet zbrala po prostem dnevu po tretji prijateljski tekmi v Budimpešti (Slovenci so Madžare premagali s 5:3), dejal selektor Zupančič.





Selektor Zupančič je zadovoljen s potekom priprav. (Foto: Damjan Žibert)

"Kar se tiče treh tekem, ki smo jih odigrali, so bile že na visoki ravni, še posebej druga s Kazahstanom. Pet zadetkov v mreži madžarske pa je tudi pokazatelj, da gre vse skupaj v pravo smer. Zdaj nas čakajo še tekma z Italijo, turnir v Rusiji in zaključni del priprav," je bil z doslej opravljenim zadovoljen Zupančič. V ekipi imajo nekaj minimalnih težav s poškodbami, dokončno podobo pa bo dobila predvidoma po nedeljski prijateljski tekmi z Italijo. Selektor želi, da bi na tekmovanje v Rusijo naslednji teden že odpeljal zasedbo, ki jo bo imel pozneje na voljo tudi v Parizu. "Skušali bomo narediti tako, da bo ekipa za Rusijo tudi ekipa za SP. Naš šport je tak, da se lahko hitro še kaj zgodi. Upam, da se ne bo, če pa bo potrebno, bomo pač reagirali tako, kot je potrebno," je o tem, da bi morda moral še spreminjati postavo, dejal Zupančič.

Na pripravah ima zdaj moštvo, ki bo verjetno ostalo nespremenjeno, nekaj igralcev se bo moralo posloviti, o dodatnih okrepitvah pa Zupančič pravzaprav ne razmišlja. Teoretično bi se lahko priključila še Žiga Pavlin in Marcel Rodman, ki še igrata končnici v svojih klubih, a je za prvega selektor dejal, da bo klubske obveznosti končal zelo pozno, tako da je verjetnost, da bi ga še poklical, majhna, za starejšega od bratov Rodman pa, da bo vskočil le kot morebitna rezerva, če bi še prišlo do kakšne poškodbe.





Slovenija - Madžarska (Foto: Damjan Žibert)

Zupančič je spregovoril tudi o ciljih in željah na SP: "Zadržati status v elitni divizij, kar nam ni uspelo na zadnjih treh prvenstvih, bi moral biti prvi cilj. A na SP je sedem tekem, veliko stvari se še lahko zgodi. Osredotočiti se moramo na prvo tekmo s Švico, ko bomo tekmeca najmanj poznali, druge bomo lahko analizirali pozneje. Švicarje bomo morali, ne bom rekel presenetiti, a morda doseči zmago ter s tem poskrbeti za lažje nadaljevanje prvenstva. Če bomo dobro pripravljeni, če bodo glave prave in ne bo težav s poškodbami, smo lahko konkurenčni na vsaki tekmi." Za risi so namreč dolge priprave, vendar pa so imeli ob tem tudi dovolj časa za počitek.

Najbolj naporna je bila tekma proti Madžarski, vendar je bil prost dan po tem kot nalašč za sprostitev. Po počitku so bolje razpoloženi tudi hokejisti, zato so z mislimi že v Franciji. Jan Muršak je zato prepričan, da jim z dobrimi pripravami uspe vknjižiti tudi nekaj bolj bleščečih predstav: "Če se nam vse 'poklopi', lahko dosežemo kakšen vidnejši rezultat. Ritem na SP pa je je ubijalski. Upam, da bomo čim bolje pripravljeni in da bomo čim bolje odigrali od začetka. Veliko lažje je, če zmagaš na začetku in lažje igraš. Moramo iti na polno, na zmago, pa bomo videli, kaj bo."