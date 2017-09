Roglič uživa v uspehih: 'Vse proslavim in podoživim'

"Zavedam se vseh uspehov, vse proslavim, uživam v trenutku. Svet se vrti naprej. Vedno je treba strmeti za novimi cilji," pravi Primož Roglič. Kronometrsko predstavo so v živo v Bergnu spremljali tudi njegovi najbližji, med njimi tudi njegova izbranka, čestitke je prejemal od vseh po vrsti, naslednji dan pa je skupinica slovenskih navijačev, ki je prišla na zahod Norveške navijati za slovenske kolesarje, vzpetino Floyen, kjer je bil zaključek vožnje na čas, preimenovali v Roglabakken. Na enega od sedmih gričev okrog Bergna je Zasavec postavil najboljši čas kronometra, štiri dni po srebrnem vzpenjanju nanj pa je o njem dejal: "Rad imam ta klanec. Všeč mi je, da nima ritma, tudi dolžine nima. Vedel sem, da lahko vsaj na klanec postavim dober čas." Na lestvici Mednarodne kolesarske zveze je najboljši Slovenec pred SP zasedal 29. mesto, kar pomeni, da je z letošnjimi uspehi sodi med najboljše na svetu. A se 27-letnik s tem sploh ne obremenjuje.





Primož Roglič je med drugim dobil kraljevsko etapo letošnjega Toura. (Foto: AP)

"Sam lestvic niti ne pogledam. Imam nalogo ukvarjati se sam s sabo, s svojo pripravljenostjo, cilji." Roglič je na letošnjem SP vse misli in moči usmeril v kronometer, zato je po nedeljski cestni dirki priznal, da so mu manjkale daljše vožnje, zato je tudi imel nekaj težav, ko je šlo zares. Zdaj mu ni žal, da je startal obe dirki v Bergnu, tudi zaradi tega, ker ga letos čakata še dve enodnevni dirki, pa tudi zaradi tega, ker si v prihodnosti želi dobro nastopiti tudi na SP. "Dejstvo je, da me čakajo v prihodnjih dneh dolgi dirki. Treba je odpeljati kakšno daljšo dirko. Če drugo leto želim oziroma upam na boljši rezultat na cestni dirki na SP, moram odpeljati, zaključiti, dati to čez, videti, kako vse gre. To so samo pozitivne izkušnje."

Roglič bo sezono zaključil v Italiji. Petega oktobra ga čaka enodnevna dirka Milano-Torino, dva dni kasneje še klasika svetovne serije, dirka po Lombardiji.