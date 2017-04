Roglič na dirki po Baskiji slavil tudi na posamičnem kronometru, Valverde do skupne zmage

Primož Roglič. (Foto: STA)

Primož Roglič je na kronometru, zadnjemu dejanju dirke po Baskiji, spet pokazal svojo kakovost v vožnji na čas. Zasavec je na 26,7 kilometra dolgi progi v Eibarju premagal vse tekmece, še najbolj se mu je približal Španec Alejandro Valverde, ki je zaostal devet sekund, kar je bilo tudi dovolj za skupno zmago. Roglič, ki je blestel predvsem v drugi polovici kronometra, ko je bila proga bolj ravninska, je zabeležil svojo enajsto zmago v profesionalni konkurenci, tretjo letošnjo, po zmagi v "uri resnice" lanskega Gira tudi tretjo v svetovni seriji ter drugo etapno na dirki. V skupnem seštevku se je prebil na peto mesto, njegov zaostanek za zmagovalcem je znašal 59 sekund. Zelo dobro je nastopil tudi Simon Špilak (Katjuša), ki je z zaostankom minute in 23 sekund zasedel 11. mesto, podobno kot njegov reprezentančni kolega je bil nekoliko boljši v drugem delu preizkušnje. To je pomenilo, da je še drugo zaporedno leto dirko končal med prvo deseterico, po lanskem osmem mestu je bil tokrat deseti, za najboljšim je zaostal dve minuti in sekundo. Matej Mohorič (UAE Emirates)je bil v kronometru 35. (+2:08), Jani Brajkovič (Bahrain Merida) 55. (+2:41), Grega Bole (Bahrain Merida) pa 91. (+3:57).

Primož Roglič. (Foto: STA)

Primož Roglič. (Foto: STA)

V skupnem seštevku je bil Brajkovič 56. (+18:33), Mohorič 87. (+36:51), Bole pa 120. (+46:53). Zanimivo pa je, da sta se Brajkovič in Bole veselila zmage v ekipni konkurenci. Valverde (Movistar), pred tednom tudi najboljši na dirki po Kataloniji, je na baskovski pentlji zmagal prvič, do zmage pa je prišel v napetem obračunu s štirikratnim zmagovalcem, rojakom Albertom Contadorjem. Ta je bil večji del proge hitrejši, na polovici je imel tudi najboljši vmesni čas - Roglič je imel petega, za Contadorjem je zaostajal 33 sekund, a je v zadnjem delu popustil, na koncu pa v skupnem seštevku za Valverdejem zaostal 17 sekund. Obdržal pa je štiri sekunde prednosti pred tretjeuvrščenim, še enim Špancem Jonom Izagirrejem, ki je bil tretji tudi v kronometru (+0:15), mesto pred Contadorjem.