Roglič tudi po tretji etapi ostaja v igri za visoko uvrstitev na dirki po Romandiji

Primož Roglič ostaja v igri za visoko uvrstitev na dirki po Romandiji. (Foto: Twitter)

Po dveh hladnih dnevih so se kolesarji dirke Po Romandiji danes zjutraj zbudili obdani s snežno odejo, toda že do starta se je skozi oblake prebilo sonce, tako da se je etapa v hladnem vremenu odvijala vsaj po suhih cestah v okolici Payerneja. V razgibani etapi je bilo nekaj poskusov pobega, vendar niti eden od njih ni bil uspešen, tako da je bil zmagovalec etape znan šele po množičnem sprintu, v katerem je imel najmočnejše noge 28-letni Viviani, za katerega je bila to prva zmaga v letošnji sezoni. Za njim sta v cilj prišla Colbrelli in Schwarzmann, v času zmagovalca pa je ciljno črto prevozilo še 114 kolesarjev. Med njimi tudi vodilni po dveh etapah Italijan Fabio Felline (Trek-Segafredo, ki je ohranil osem sekund prednosti pred Nemcem Maximilianom Schachmannom (Quick-Step Floors) in Špancem Jesusem Herado (Movistar).

V času zmagovalca so v cilj prišli tudi vsi štirje slovenski kolesarji. Na današnji etapi je bil najvišje uvrščen Kristijan Koren (Cannondale-Drapac), ki je bil 14., v skupni uvrstitvi pa je pridobil dve mesti in je zdaj 85. (+6:48). Primož Roglič (LottoNl-Jumbo), ki je etapo končal na 46. mestu, je pred sobotno kraljevsko etapo, z devetimi sekundami zaostanka v skupnem seštevku še naprej četrti. Simon Špilak (Katjuša) je bil na današnji etapi 56., v skupni razvrstitvi je 26. z zaostankom 23 sekund, medtem ko je Jani Brajkovič (Bahrain Merida) etapo končal kot 98., z zaostankom 2:03 minute pa je po treh etapah na 67. mestu.