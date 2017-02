Roglič ubranil prednost in slavil na dirki po Algarveju

Roglič se je na Portugalskem veselil enega izmed uspehov kariere. (Foto: AP)

Primož Roglič je zmagovalec dirke po Algarveju. Član nizozemske ekipe LottoNL-Jumbo je rumeno majico vodilnega oblekel po tretji etapi in jo zadržal do konca. To je tretja skupna zmaga na večdnevni dirki za 27-letnega Kisovčana, pred tem je še z novomeško Adrio Mobil slavil na dirki po Azerbajdžanu in po Hrvaški. Dirka po Algarveju sodi med dirke evropske serije in nosi oznako ekstra kategorija, kar je druga najvišja kategorizirana dirka - višje so le dirke svetovne serije - pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze Uci. Nekdanji smučarski skakalec, med leti 2013 in 2015 član Adrie Mobila, je prvič po lanskem prestopu v svetovno serijo k LottoNL-Jumbu resneje opozoril nase pred letom dni prav na dirki po portugalski pokrajini Algarve. Takrat je bil tretji in šesti v etapi ter skupno na koncu peti, povsem enakovredno pa se je boril s številnimi zvezdniki svetovnega kolesarstva. Kmalu za tem je na dirki po Kataloniji naredil še korak naprej, ko je v etapi osvojil drugo mesto, na dirki po Italiji je sledila "eksplozija" z drugim in prvim mestom v vožnji na čas. V nadvse uspešni sezoni je Roglič med drugim osvojil državni naslov v kronometru, postal najboljši kolesar leta 2016 po izboru Kolesarske zveze Slovenije, oblekel slovenski dres na evropskem in svetovnem prvenstvu ter na olimpijskih igrah.

Odlično pripravljenost na začetku letošnje sezone je potrdil že na svoji prvi dirki po Valencii, ko je prišel do tretjega in petega mesta, na Algarveju pa je v razgibani drugi etapi v cilj prišel v času zmagovalca Irca Daniela Martina in osvojil drugo mesto, naslednji dan, po vožnji na čas, pa je s tretjim mestom oblekel majico vodilnega. Čeprav je imel na omenjeni dirki ob sebi predvsem sprintersko ekipo LottaNL-Jumba, je Roglič v zadnjih dveh etapah brez težav ubranil razliko pred tekmeci. Kot zadnji ga je danes skušal ogroziti nekdanji svetovni prvak Poljak Michal Kwiatkowski, skupaj s svojo ekipo Sky je zadnjih 25 kilometrov narekoval ritem, skušal z napadom tik pod vrhom in ciljem na Malhauu, toda Roglič je bil vseskozi tik za njim, vmes pa celo skočil predenj in v velikem slogu prečkal ciljno črto za enega največjih uspehov v karieri. Na seznamu zmagovalcev dirke po Algarveju je Roglič nasledil številne izvrstne kolesarje, v zadnjih letih so to portugalsko preizkušnjo denimo dobili Španec Alberto Contador, Nemec Tony Martin, Avstralec Richie Porte, Poljak Kwiatkowski, Britanec Geraint Thomas ... Pred Rogličem je zdaj nekaj dni počitka, 4. marca pa bo startal na legendarni enodnevni dirki Strade Bianche. Štiri dni kasneje ga čaka še etapna dirka od Tirenskega do Jadranskega morja. Antunes (FC Porto) je za etapno zmago v nedeljo premagal Španca Vicenteja Garcio (Louletano) na drugem in Belgijca Tiesja Benoota (Lotto SOudal) na tretjem mestu. Četrto mesto je osvojil Kwiatkowski, tik za njim je cilj prečkal Roglič in to je bil znak za veliko slavje v taboru Lotta.