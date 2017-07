FOTO: Roglič spisal zgodovino: Najprej postal gorski kralj Galibierja, nato pa kot prvi Slovenec dobil etapo na Touru!

Primož Roglič je na kolesarski dirki po Franciji zmagal v 17. etapi in osvojil prvo slovensko etapno zmago na Tour de Franceu. Prvo mesto je osvojil v 183 kilometrov dolgi prvi alpski etapi letošnje dirke med krajema La Mure in Serre Chevalier. Roglič je bil večino dneva v begu. Že na predzadnjem vzponu na Telegraphe je tik pod vrhom napadel in preveril pripravljenost so-ubežnikov. Na vzponu najvišje kategorije, na prelaz Galibier, pa je začel napadati zares. Prvi poskusi nekdanjega smučarskega skakalca niso obrodili sadov, dobrih 34 kilometrov pred ciljno črto v Serre Chevalierju pa se je odpeljal naprej in se ni več oziral nazaj. Prednost je večal iz metra v meter, čez najvišjo točko letošnjega Toura, 2642 metrov visoki Galibier je prišel prvi in s prednostjo več kot minute. Do velikega uspeha ga je ločil le še dolg spust, kjer pa večjih težav ni imel. "Noro. Neverjetno. Nimam besed. Za vedno si bom zapomnil ta dan. Ne najdem občutkov, kasneje bom ugotovil, kako veliko stvar sem dosegel. Načrt je bil napasti na Galibier. Moja punca in družina so danes tu. Ko sem videl vse slovenske zastave, sosede, družino ob trasi, je bilo res noro," je prave besede iskal Roglič.

Na zmagovalnem odru je etapno zmago proslavil s telemarkom. Primož Roglič

Na zmagovalnem odru je etapno zmago proslavil s telemarkom. Zasavski kolesar je po novem spet drugi v boju za pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih. Na prvem vzponu ekstra kategorije na Croix je bil tretji in je zbral 12 točk, na Telegraphu je za prvo mesto dobil 10 točk, na Galibierju pa je dobil 20 točk ter nagrado 5000 evrov, ker je prvi prečkal najvišjo točko 104. francoske pentlje. S tem je prišel do 42 točk, skupaj jih ima 80, nosilcu pikčaste majice, Francozu Warrenu Barguilu, se je približal na 49 točk. Roglič je bil sicer med favoriti za etapno zmago že prvi dan Toura, toda v vožnji na čas v Düsseldorfu je padel in prva priložnost za velik etapni uspeh je splavala po vodi. Vmes je poskušal s pobegi, pa pomagal kapetanu ekipe LottoNl-Jumbo Georgeu Bennettu, ki je v 16. etapi zaradi bolezni odstopil, in slovenski kolesar je dobil proste roke. Že naslednji dan je navdušil kolesarsko javnost s pogumno vožnjo v prvi od dveh alpskih etap, ko je bil močnejši od precej bolj izkušenih kolesarjev, med njimi že zmagovalca dirke po Franciji Španca Alberta Contadorja, s katerim je začel vzpon na Galibier.

Na bolj položnih delih trase je še pritiskal na pedala in zasledovalce držal na razliki minute in pol, na zaključnih ravninskih kilometrih pa je izkoristil svojo moč iz vožnje na čas. Roglič je v 15. etapi končal na četrtem mestu, takrat je izenačil najboljši slovenski etapni dosežek na Touru, četrto mesto Andreja Hauptmana iz leta 2002. Rumeno majico vodilnega je zadržal Britanec Christopher Froome, ki je prišel skozi cilj na tretjem mestu, 1:13 minute za Rogličem. Drugo mesto je osvojil Kolumbijec Rigoberto Uran.

Konec za "zelenega" Kittla

Sredi današnje 17. etape kolesarske dirke po Franciji je na prvem od dveh vzponov ekstra kategorije odstopil zmagovalec petih etap in nosilec zelene majice najboljšega po točkah, Nemec Marcel Kittel. Kolesar ekipe Quick-Step je padel v uvodnih kilometrih, poskušal nadaljevati, a se je na vrhu prelaza Croix de Fer vdal in se ustavil. Kittlov odstop pomeni, da je Nemec zeleno majico predal Avstralcu Michaelu Matthewsu. Med obema kolesarjema je bilo po torkovi etapi 29 točk razlike, danes pa je vmesni sprint dobil Matthews, Kittela ni bilo zraven med ubežniki. Danes je odstopil tudi Francoz Thibaut Pinot, ki je maja odlično kolesaril na dirki po Italiji in v skupnem seštevku končal na četrtem mestu, na domači pentlji pa bil povsem neprepoznaven. Njegova ekipa FDJ je po tem odstopu ostala zgolj še s tremi kolesarji, ki bodo skušali prikolesariti do nedeljskega zaključka na Elizejskih poljanah.