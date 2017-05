Nemci v polnih Stožicah v kvalifikacijah za EP 'prerešetali' Slovence

Na sporedu je bila tekma tretjega kroga kvalifikacijske skupine 5 za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto na Hrvaškem, Slovenci so se pomerili z Nemci, aktualnimi evropskimi prvaki in nosilci bronastega odličja z lanskih poletnih olimpijskih iger v brazilskem Rio de Janeiru. Tudi Slovenci se lahko pohvalijo z izjemnim izidom in odličjem, na SP so letos osvojili bronasto odličje.

Uvod v rokometni spektakel, ki si ga je v ljubljanski dvorani ogledalo več kot 10.000 gledalcev, je bil slavnostno obarvan, saj je prvi mož Rokometne zveze Slovenije (RZS) in predsednik uprave velenjskega Gorenja Franjo Bobinac dolgoletnemu kapetanu in igralcu z največ nastopi za slovensko izbrano vrsto vseh časov Urošu Zormanu ob njegovem slovesu od dresa z nacionalnim grbom na prsih podaril priložnostno darilo. Zorman je odigral rekordnih 225 tekem za slovensko izbrano vrsto in dosegel 523 golov, kar ga uvršča na šesto mesto, takoj za Luko Žvižejem, Alešem Pajovičem, Romanom Pungartnikom, Draganom Gajićem in Renatom Vugrincem.

Zdesetkana slovenska izbrana vrsta - ob Vidu Kavtičniku in Darku Cingesarju je moral na prisilni počitek še Matej Gaber, Vujović pa je na tribuni pustil tudi Matevža Skoka, Urha Kastelica in Staša Skubeta - je že v zgodnjem obdobju tekme zabredla v težave. Uvodna postava - v vratih Primož Prošt, na krilnih položajih Simon Razgor in Gašper Marguč, na mestu krožnega Blaž Blagotinšek in na zunanjih položajih Jure Dolenec, Miha Zarabec in Borut Mačkovšek - nikakor ni zmogla prebiti visokega nemškega obrambnega bloka in ukaniti razpoloženega vratarja Andreasa Wolffa, prvi gol iz igre je dosegla šele v deveti minuti, močno je šepala tudi slovenska igra v obrambi.

Motivirani Nemci so jo zlahka prebijali, predvsem učinkovit pa je bil član zvezdniškega PSG Uwe Gensheimer, ki je v uvodnih dvanajstih minutah dosegel pet golov. Nemci so višali razliko vse do konca polčasa. Vodili so za tudi za sedem golov, kar je bila razlika tudi po prvih 30 minutah igre (12:19). Izvirni slovenski greh pa je bila vendarle slaba obramba, saj je v prvem polčasu prejela kar 19 golov.

Slovenski rokometaši so v začetku drugega polčasa skušali tekmo postaviti na glavo, Vujović je v ta namen v igro poslal dva organizatorja igre, Zarabca in Bezjaka, a razmerje moči na igrišču se ni spremenilo. Nemci so bili še naprej za korak pred njimi, v 36. minuti pa je njihov zaostanek narasel že na osem golov (14:22). V drugi polovici so slovenski rokometaši zaigrali nekoliko bolje v obrambi. Nemci so po njej veliko težje prihajali do čistih strelov in izdelanih akcij, a v napadu niso imeli posebej razpoloženega igralca. Obramba Nemcev je bila skozi celotno tekmo na izjemno visoki ravni in pretrd oreh za slovenske rokometaše. V 53. minuti so se približali na šest golov zaostanka (22:28), a tudi na račun nekoliko lahkotnejše nemške igre, najvišji zaostanek pa so si pridelali v 58. minuti (22:32). V slovenski reprezentanci je bil strelsko najbolj učinkovit Jure Dolenec s petimi goli, Marko Bezjak je prispeval štiri.

Obe reprezentanci čaka povratna tekma, ki bo na sporedu v soboto v nemškem Halleju. Po nepopolnem tretjem krogu v skupini 5 vodijo Nemci s šestimi točkami, Slovenci jih imajo tri, Portugalci eno, Švica pa je brez točk. Švica bo v četrtek v Bielu gostila Portugalsko. Slovenska izbrana vrsta bo odločilni tekmi igrala čez dobra dva meseca. Najprej bo 14. junija gostovala v Švici, tri dni kasneje pa jo čaka še domača tekma s Portugalsko. Na EP se bosta uvrstili dve najboljši reprezentanci iz skupine 5.

Kapetan moštva Marko Bezjak (Foto: Damjan Žibert)

Izid:

Slovenija - Nemčija 23:32 (12:19)

Slovenija: Prošt, Lesjak, Blagotinšek 2, Henigman, Marguč 3 (3), Janc 2, Dolenec 5 (2), Poteko 1, Miklavčič, Kodrin 1, Bezjak 4, Grebenc 2, Razgor, Zarabec 2, Mačkovšek 1, Mlakar.