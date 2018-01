FOTO in VIDEO: Selektor Vujović stavi na značaj moštva, kapetan Kavtičnik v boj že z Makedonci

Slovenska rokometna izbrana vrsta bo svojo pot na letošnjem evropskem prvenstvu začela s sobotno tekmo proti Makedoniji. Po dnevu premora bo v ponedeljek drugi nasprotnik varovancev Veselina Vujovića zelo močna Nemčija, v sredo pa bo na vrsti še obračun s Črno goro.

Pred slovenskimi rokometaši je nov velik izziv. Po osvojeni bronasti kolajni na lanskem svetovnem prvenstvu v Franciji so cilji pred jutrišnjim uvodnim nastopom izbrancev selektorja Veselina Vujovića zelo visoki. Kljub zdesetkani zasedbi - zaradi poškodb bodo EP na Hrvaškem izpustili Jure Dolenec, David Miklavčič, Matej Gaber, Vid Poteko in Niko Medved - je vzdušje v naši izbrani vrsti na najvišji možni ravni.



V slovenskem taboru nenehno izpostavljajo odlično vzdušje v moštvu kot zagotovilo za uspešne nastope na Hrvaškem. Vujović je moral zaradi poškodb doma pustiti kar nekaj nosilcev igre s predhodnih velikih tekmovanj, toda cilji ostajajo visoki. "Če ne bi imeli visoko zastavljenih ciljev, nas ne bi bilo tu. Menim, da bodo nesrečne poškodbe, ki so nekoliko zdesetkale reprezentanco, še večji motiv za nekatere nove obraze, da dokažejo, iz kakšnega testa so. Osebno verjamem, da imamo odlično moštvo," je dan pred uvodnim obračunom na EP v Zagrebu proti Makedoniji optimističen slovenski kapetan Vid Kavtičnik.





Slovenski selektor Veselin Vujović je bil vso pot do hrvaške prestolnice zelo dobro razpoložen. (Foto: Damjan Žibert)

Vujović stavi na značaj moštva

Selektor je bil vso pot do Zagreba zelo dobro razpoložen. Kapetan Kavtičnik se je uvodoma v imenu celotne reprezentance zahvalil predstavniku Slovenskih železnic za ustrežljivost in zagotovitev optimalnih pogojev za mirno in varno pot z vlakom do hrvaške prestolnice.



"Tiste, ki tokrat ni z nami, bodo morali nadomestiti drugi fantje, v katere imam popolno zaupanje. Tudi prijateljske tekme so pokazale, da smo na pravi poti, kar pa ne pomeni, da v naši igri ne obstajajo rezerve. Zaradi že znanih težav s poškodbami smo morali nekoliko spremeniti oziroma dopolniti sistem igre, ki ustreza fizionomiji našega moštva," se uspešnih nastopov v uvodnem delu tekmovanja nadeja Veselin Vujović, ki vselej poudarja, da kljub težavam na koncu vedno znova na površje splava značaj moštva.



"Menim, da so naši fantje dobro pripravljeni. Predvsem psihično, kar je v večini primerov bolj pomembno kot sama taktika. Verjamem, da imamo značajsko zelo pozitivno moštvo, ki se bo znalo ustrezno odzvati na vsako provokacijo tekmeca. V naših glavah je zgolj in samo Makedonija, to je naša prioriteta," je še dodal dobro razpoloženi Vujović.





Miha Zarabec (v sredini) verjame v nov uspeh slovenske rokometne izbrane vrste na EP na Hrvaškem. (Foto: Damjan Žibert)

Zarabec: Pripravljeni smo na največje izzive

Organizator igre nemškega velikana Kiela Miha Zarabec, ki je še pred nekaj meseci s svojimi izjemnimi potezami navduševal najzvestejše privržence Celja Pivovarne Laško, pravi, da je Slovenija v krogu reprezentanc, ki lahko premaga vsakogar. Tudi hitronogi Dolenjec poudarja pomen otvoritvenega obračuna z neugodnimi Makedonci, ki zvito v svojem slogu vlogo favorita prepuščajo našim rokometašem.



"Mi se moramo znati nositi z visokimi pričakovanji in pritiski. Nismo kar tako postali tretja reprezentanca sveta na lanskem SP-ju. Imamo kakovost, znanje in ne nazadnje večji ugled, kar ni zanemarljivo dejstvo. Najprej moramo nujno premagati Makedonijo, šele nato bomo razmišljali o naslednjem nasprotniku. Korak za korakom se bomo skušali približati začrtanemu cilju. Vse je v naših rokah," je poudaril Zarabec.