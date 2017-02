Lesjak branil, soigralci pa so napolnili mrežo Tatrana

Reprezentant Blaž Janc (desno) je prispeval pet golov za rumene. (Foto: SEHA

Slovenski prvaki so v dvoboj vstopili kot veliki favoriti, a lestvici so bili pred tekmo na četrtem mestu, Slovaki pa z le tremi zmagami predzadnji. Varovanci Branka Tamšeta so v boju za uvrstitev na zaključni turnir tekmo morali dobiti, medtem ko gostom, ki so za nameček nastopili še oslabljeni, ni pomenila veliko. Celjani so gladko zmagali že na prvi medsebojni tekmi, in če ne bi zmagali še v Zlatorogu, bi to pomenilo veliko presenečenje. A do njega ni prišlo. Čeprav celjski rokometaši niso prikazali vrhunske predstave, igrali so precej slabše kot pred dnevi v dvoboju lige prvakov s Kielcami, predvsem to velja za prvi polčas, so vseeno zmagali brez večjih težav. Slovaki so bili enakovredni le v prvih desetih minutah, v katerih so domači delali napako za napako, grešili v protinapadih, podajah, strelih na gol in še dobro, da so imeli na vratih razpoloženega Urbana Lesjaka. Slovenski reprezentant je v prvem polčasu obranil 13 strelov in bil najbolj zaslužen, da Slovaki niso vodili več kot 5:3.

To je bilo njihovo edino omembe vredno vodstvo, saj so gostitelji v nadaljevanju po nekaterih menjavah popravili igro vsaj toliko, da so prevzeli pobudo. Vid Poteko jih je popeljal v vodstvo z 11:8, čeprav je Luka Žvižej nekaj trenutkov pozneje zgrešil strel s sedmih metrov, pa to Celjanov ni zaustavilo, po golu Davida Razgorja so si priigrali najvišje vodstvo prvega dela. Vodili so s 15:11. Kakovostno razliko med ekipama je pokazal začetek drugega dela, ko so domači rokometaši povsem zagospodarili na igrišču in začeli višati razliko. Po dveh zaporednih golih Boruta Mačkovška je bilo na semaforju 24:16, ta rezultat pa je bil že dokončen znak, da drame ne bo. Priložnost za igro so nato dobili tudi tisti, ki pri Celju sicer igrajo manj. V obrambi so se sicer kazale luknje, toda napad je bil dovolj učinkovit, da so Celjani visoko zmagali. Celje je tako odigralo zadnjo tekmo rednega dela, zdaj pa mora čakati, kaj bosta v svojih zadnjih tekma storila Zagreb in predvsem Meškov Brest.

Izid zaostale tekme 12. kroga:

Celje Pivovarna Laško ‒ Tatran Prešov 39:30 (16:13)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajič, Makuc 3, Malus, Babarskas, Janc 5, Razgor 3, Suholežnik, Marguč 4 (21), Grošelj 3, Poteko 3, Zarabec 1, Mačkovšek 7, Mlakar 3, Žvižej 4 (1), Bećiri (3).

Tatran Prešov: Rabek 10 (2), Humenansky 1, Hrstka 5 (2), Krok 7, Recicar, Sarpataky 1, Bražnik, Čip 2, Peskov, Vućko 1, Resovsky, Janković 2, Pales, Čuprina, Čarapkin 1.