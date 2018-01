FOTO in AVDIO: Vujovićeva četa morala priznati premoč Makedoncem: Slab začetek, dober konec?

Slovenski rokometaši so morali na prvi tekmi skupinskega dela v Zagrebu po hudem boju priznati premoč Makedoncem, za preboj v drugi del tekmovanja v Varaždinu pa jih čakata še dve tekmi. Najprej se bodo po dnevu premora v ponedeljek pomerili z evropskimi prvaki Nemci, v sredo pa še s Črnogorci.

Slovenski selektor Veselin Vujović je izjemno pomembno tekmo začel brez prvega organizatorja igre Marka Bezjaka, njegovo mesto je zasedel Miha Zarabec, poleg njega pa so mesto v uvodni sedmerki dobili še vratar Matevž Skok, krilna igralca Darko Cingesar in Gašper Marguč, krožni napadalec Blaž Blagotinšek ter zunanja igralca Nik Henigman in Žiga Mlakar, slednjega je v obrambi menjal Igor Žabič.

Blaž Janc je dosegel tri zadetke za slovensko reprezentanco. (Foto: Damjan Žibert)

Njegovi varovanci so tekmo odprli na najboljši možni način, zelo hitro so uveljavili svojo prednost v hitrosti, predvsem sijajno pa so igrali v obrambi. V uvodnih trinajstih minutah sploh niso prejeli gola iz igre, oba zadetka jim je zabil prvi makedonski zvezdnik Kiril Lazarov po strelih s sedmih metrov, na neverjetno visoki ravni je bil Skok (v prvem polčasu je zbral deset obramb), tudi v izjemno kritičnih obdobju med osmo in deseto minuto, ko sta bila verižno izključena Cingesar in Žabič. Slovenija v tem obdobju sploh ni prejela gola, v napadu pa je bil izjemno razpoložen Mlakar, po njegovih golih je slovenska prednost v 11. minuti znašala tri gole (5:2).

A vojna na zagrebškem igrišču se ni končala, temveč se je šele razplamtela. Vujović je s svežim dotokom igralcev s klopi vseskozi držal visok ritem, v ogenj je poslal tudi rekonvalescenta Vida Kavtičnika. Njegovi varovanci so v pravi šahovski partiji večji del prvega polčasa držali prednost treh golov, v sami končnici pa so popustili in tekmecem dopustili, da so jih na polčasu ujeli (11:11). Nekaj je temu botroval tudi "nenavaden" kriterij romunskega sodniškega para Constantin Din-Laurentiu Dinu, ki je Slovencem dosodil kar 12 minut izključitev, prav nič nežnim Makedoncem pa le štiri minute.

Potem, ko so slovenski rokometaši dobro vstopili v tekmo pa so po slabši predstavi v drugem delu morali priznati premoč Makedoncem. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenija je porazno odprla drugo polovico tekme, po nezbrani igri v obrambi in napadu so Makedonci naredili delni izid 4:0 in jim v 34. minuti ušli na štiri gole (11:15). Cingesar je šele v šesti minuti nadaljevanja prekinil dolg strelski post, po Vujovićevi minuti odmora pa se je dvignila tudi slovenska igra. Z bojevito igro - davek za to je plačal Cingesar, ki je v 45. minuti prejel tretjo dvominutno izključitev - so Makedonce ujeli in izenačili na 17:17.

Slovenija je v zadnjih petnajstih minutah napela vse svoje mišice, po hudem boju pa vendarle morala priznati premoč tekmecu. Po zaslugi Blagotinška je Slovenija v 51. minuti sicer znova vodila (21:20), v izjemno napeti in negotovi končnici pa v njeni igri ni bilo prave ideje. Makedonija jo je v 56. minuti ujela in izenačila na 24:24, v živčni in napeti končnici pa jih je pokopala nezbrana in raztrgana igra, zadnji žebelj v njihovo krsto pa je zabil Filip Lazarov.

Slovenci so prepričani, da kljub porazu proti Makedoniji še niso rekli zadnje besede. (Foto: Damjan Žibert)

V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Žiga Mlakar s štirimi goli, po tri so dosegli Blaž Blagotinšek, Blaž Janc, Darko Cingesar in Miha Zarabec.

"Po tej tekmi lahko priznam, da po 43 letih udejstvovanja v rokometu ne poznam rokometna pravila. Niso mi jasne izključitve mojih igralcev, sodniški kriterij je bil zares porazen. Ob tem tudi moji varovanci niso bili na želeni ravni, pri njih ni bilo prave kemije in moči. V prvi polovici tekme nas je na površju držal Skok, če ga ne bi imeli, potem bi si Makedonci bržkone že po prvi polovici tekme priigrali višjo razliko. V končnici prvega polčasa smo naredili nekaj nepotrebnih napak, najslabšo predstavo pa prikazali v začetku drugega polčasa. Z močno voljo smo Makedonce ujeli in nadoknadili štiri gole primanjkljaja, po vodstvu pa sta znova na sceno stopila sodnika. Po tekmi sem delegata vprašal ali se rokomet igra zaradi gledalcev in rokometašev ali pa za majhno skupinico ljudi, ki kroji rokomet po svoji volji. Navkljub slabi predstavi smo imeli priložnost za zmago, v prelomnih trenutkih pa je bilo preveč napak na naši strani," je po tekmi povedal Veselin Vujović.

"Po tekmi sem delegata vprašal ali se rokomet igra zaradi gledalcev in rokometašev ali pa za majhno skupinico ljudi, ki kroji rokomet po svoji volji," je bil po tekmi jezen Vujović. (Foto: Damjan Žibert)

Kavtičnik pa je po porazu priznal: "Takšne tekme se ne dobivajo po dvajsetih minutah ali prvem polčasu. V prvem polčasu smo v naših vrstah imeli razpoloženega Skoka in vsak naš strel je končal v golu, a sem se zavedal, da bodo nastopile tudi makedonske minute, kar se je zgodilo na začetku drugega polčasa. V težkih trenutkih so nas naši gledalci dvignili, v negotovi končnici pa smo zapravili dve priložnosti za izenačenje. Tako je v športu, enkrat zmagaš, drugič izgubiš."

Slovenski reprezentant Marguč pa je velik delež krivde pripisal nezbranosti: "Tekme nismo slabo odprli, prvih petindvajset minut smo zelo dobro delovali. Porazno smo odprli drugo polovico tekme. Čeravno smo vedeli, da bodo Makedonci vseskozi igrali na krožnega napadalca, se nismo dobro odzvali. Imeli smo ogromno težav, veliko izključitev, v ključnih trenutkih pa premalo zbranosti pri metih in pretoku žoge."

Slovenija - Makedonija 24:25 (11:11)

Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 3, Verdinek, Henigman 1, Marguč 2 (1), Kavtičnik 1, Janc 3 (2), Cingesar 3, Zarabec 3, Bezjak 1, Grebenc, Žabič, Mačkovšek 2, Mlakar 4, Suholežnik 1.

Makedonija: Mitrevski, Ristovski, Manaskov 8 (3), Velkovski, Stoilov 1, K. Lazarov 7 (2), Pribak 1, Jonovski, Taleski 1, Mirkulovski 2, Markoski, Kuzmanovski, Georgievski 2, F. Lazarov 2, Popovski, Peševski 1.