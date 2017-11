Rokometašem Gorenja ni uspelo presenetiti v Leonu

Gorenju ni uspelo presenečenje v Leonu. (Foto: SEHA

Rokometaši velenjskega Gorenja so na prvi medsebojni tekmi evropske lige prvakov po izjemni predstavi vratarja Klemna Ferlina strli odpor španskega Ademarja iz Leona in tesno slavili s 23:22, na današnji "povratni" tekmi pa so na Pirenejskem polotoku izgubili s 24:28 in doživeli tretji poraz v skupini C.

Po sedmem krogu je na prvem mestu danski Skjern z desetimi točkami, Gorenje, norveški Elverum in Ademar jih imajo po osem, švicarski Schaffhausen šest, romunski Dinamo iz Bukarešte pa dve točki. Velenjska ekipa bo v prihodnjem krogu v četrtek, 16. novembra, gostila romunski Dinamo iz Bukarešte.

Izbranci hrvaškega stratega na klopi slovenskih podprvakov Željka Babića so slabo odprli tekmo v Leonu in že po enajstih minutah zaostali za tri gole. Po zaostanku 3:6 so Velenjčani zahtevali minuto odmora, a ta sprva ni prinesla premikov na bolje, le minuto kasneje je zaostanek narasel na štiri gole (3:7).

Domači rokometaši so jih tudi v nadaljevanju imeli pod nadzorom, le kratko obdobje njihove slabe igre pa so Velenjčani izkoristili in se jim v 22. minuti približali na dva gola zaostanka (9:11). Po španski minuti odmora pa so ose zaigrale še malenkost bolje in po golu Hrvata Roberta Markotića znižale na 10:11. Do konca polčasa se je odvijal ogorčen boj za vsako žogo, Velenjčani pa so na velik odmor odšli z zaostankom dveh golov (13:15).

Velenjski rokometaši v drugem polčasu niso bili enakovredni domačim rokometašem. Babić je večkrat skušal igro svojih varovancev poživiti tudi s sedmim igralcem v polju, a njegova namera ni bila učinkovita, Španci so bili vselej za korak pred njimi. V 40. minuti so zastali za pet golov (14:19), po primanjkljaju šestih golov v 51. minuti (17:23) pa je bilo docela jasno, da bosta točki ostali v Leonu.

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Niko Medved s sedmimi in Nejc Cehte s petimi goli.

Liga prvakov, 7. krog:

Ademar Leon - Gorenje Velenje 28:24 (15:13)