VIDEO: Zarabec: Imeli smo željo in srce, a nas je zmanjkalo. Hvala navijačem za podporo!

Slovenska moška rokometna reprezentanca je po porazu z Dansko v uvodnem krogu drugega dela EP v Varaždinu bržkone zapravila vse možnosti za preboj v polfinale, čeravno nekaj teoretičnih možnosti še obstaja. "Delali smo neumne napake. Dolge danske žoge na krilo so bile za nas usodne že v Rio de Janeiru, pokončale pa so nas tudi v Varaždinu.

Besede, da smo se tekmecem dostojno in dobro upirali, me ne zanimajo in v športu nič ne pomenijo. Na vsaki tekmi moraš dati vse od sebe, mi pa na zadnjem dvoboju poti Danski tega nismo storili. Veselin Vujović

Morda bi morali zaigrati bolj tvegano, a nimamo si česa očitati, saj smo se med celotno tekmo borili in skušali ujeti tekmece, a se naša namera ni posrečila," je po tekmi dejal kapetan Vid Kavtičnik.

Med štiri najboljše bi se Slovenija prebila ob dveh zmagah nad zelo močno Španijo ter Češko, ob tem bi Sloveniji morali na roko iti tudi drugi dvoboji v skupini II. Težava je, da je v igri zares veliko število točk, Slovenija pa je je iz Zagreba v Varaždin prenesla zgolj eno, kar je najmanj med vsemi šestimi izbranimi zasedbami v Varaždinu.

Slovenci so morali priznati premoč Dancem. (Foto: Damjan Žibert)

"Smo v položaju, ko nam preostane le, da se na zadnjih dveh tekmah maksimalno potrudimo in skušamo premagati Španijo in Češko. V našem interesu je, da si na Hrvaškem izborimo čim boljo uvrstitev. Na zadnjih dveh tekmah bom morda skušal z nekaterimi menjavami osvežiti ekipo v želji, da ji povrnem zbranost. V ekipo bom bržkone vpeljal igralce, ki so željni dokazovanja in rezultata ter da iz tega turnirja izvlečemo maksimum," je uvodoma selektor Veselin Vujović

"Ne morem reči, da sem razočaran z našo igro, a sem daleč od tega, da lahko rečem, da sem zadovoljen. Besede, da smo se tekmecem dostojno in dobro upirali, me ne zanimajo in v športu nič ne pomenijo. Na vsaki tekmi moraš dati vse od sebe, mi pa na zadnjem dvoboju poti Danski tega nismo storili," je še dodal selektor.

Selektor Veselin Vujović razmišlja o osvežitvi moštva. (Foto: Damjan Žibert)

Na vprašanje, ali je morda dogajanje v povezavi s sojenjem v Zagrebu vzelo preveč energije slovenskim rokometašem, je Vujović dejal: "Ne verjamem, da je to vplivalo, če je pa bilo tako, potem moji varovanci niso pripravljeni za velika tekmovanja. Na njih se dogaja marsikaj. Če te tovrstne zadeve motijo, potem niso nared za nastope na veliki sceni. Na turnirjih se moraš čim prej privaditi na poraze in zmage ter svojo osredotočenost usmeriti na naslednjo tekmo, zadržati zbranost in imeti v sebi močan voljni moment. To je osnova."

Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v torek, 23. januarja, ko se bo pomerila s Španijo, dan kasneje pa še s Češko.