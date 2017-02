Rokometaši Velenja praznih rok iz Našic

Ekipi sta prikazali zanimivo in izenačeno predstavo, v kateri so bili za malenkost uspešnejši gostitelji, ki so tako prišli do svoje četrte zmage, obenem pa so prehiteli današnje tekmece, ki so po desetem porazu padli na osmo mesto lestvice.

V prvem polčasu so bili sprva bolj razigrani Velenjčani, ki so v 22. minuti po zadetku Nika Medveda vodili že z 11:6. A sledil je strm padec in niz golov domačih, ki so do konca polčasa izid obrnili v svojo korist. V drugem polčasu so domači večino polčasa vodili, največ za tri zadetke, toda tudi gosti iz Velenja so imeli možnost za zmago. Matjaž Brumen je namreč v 58. minuti izid izenačil na 27:27, toda v končnici so Našice izkoristile oba svoja napada, Gorenje pa svojega za izenačenje na 28:28 pa ne.

Pri gostiteljih je bil najboljši strelec Ante Gadža, ki je tudi postavil končni izid, z devetimi goli, pri gostih jih je toliko dosegel Matjaž Brumen. David Špiler je pri domačih dosegel zadetek, Gregor Lorger pa zbral tri obrambe.

Gorenje bo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igralo 21. februarja na gostovanju pri skopskem Metalurgu.

Izid:

Nexe Našice - Gorenje Velenje 29:27