Rokometaši Velenja za gol izgubili proti Elverumu

V derbiju s sredine lestvice C so imeli pred dvobojem v gosteh teoretično prednost Velenjčani, ki so doslej vknjižili tri zmage, Elverum pa zgolj dve. A so Norvežani tokrat dosegli že tretjo zaporedno in se izenačili na lestvici, kjer imajo zdaj kar tri ekipe enako število točk. Ose so po dveh zaporednih zmagah nazadnje izgubile proti Schaffhausnu, tokrat pa še proti Elverumu.

Velenjčani so sicer dobro odprli tekmo, povedli z 2:0, a so domači z delnim izidom 4:2 prišli do vodstva s 6:4. Vegard Bakken Oeien se je izkazal z dvema obrambama, domači pa so nato pobegnili še na 7:5. Velenjčanom je precej preglavic delal norveški hitri rokomet, kjer se obramba nikakor ni znašla. Gostitelji so v nadaljevanju povedli z 9:6, a so varovanci Željka Babića v 20. minuti le ujeli priključek na 10:11. Vendar pa so domači že v naslednjem napadu izsilili prekršek in spet pobegnili na +2. Velenjčani so imeli ob koncu prvega polčasa znova priložnost za izenačenje, a naredili nekaj napak ter dovolili dva hitra gola, s katerimi so domači znova pobegnili na plus tri.

Tudi v drugem polčasu Ose niso našle recepta, kako bi se ubranile pred razpoloženimi Norvežani. Slednji so še naprej dosegali lahke zadetke, potem ko so uspešno prebijali velenjsko obrambo, njihove strele pa je slabo ustavljal tudi vratar Klemen Ferlin. Slednji se je nato v drugem delu drugega polčasa le prebudil, zbral dve pomembni obrambi, gostje pa so osem minut pred koncem znova zaostajali le za gol 26:25. A pobude gostom ni uspelo spraviti na igrišče. Čeprav so imeli v zadnjih minutah nalet, žoga nikakor ni hotela v gol, poleg tega pa se je v vratih vedno znova dokazoval tudi domači vratar.

Pri Elverumu je bil s petimi zadetki najboljši Nikolaj Vestergaard Mehl, pri Velenjčanih jih je Nejc Cehte dosegel devet.

Liga prvakov, 5. krog:

Elverum - Gorenje 29:28 (17:14)