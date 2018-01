Bronasta medalja prinaša breme in sproščenost hkrati, na Hrvaško brez predaje: 'V to zasedbo še vedno verjamem'

V Zagreb bo skupaj z rokometaši odpotovala tudi ekipa 24ur.com, ki bo skrbela, da vam vse pomembne informacije v zvezi s slovensko izbrano vrsto (pa tudi drugimi) ne bodo ušle.

Slovenski selektor Veselin Vujović navkljub neobetavnemu izhodišču (zaradi poškodb bodo doma ostali David Miklavčič, Vid Poteko, Matej Gaber, Niko Medved in Jure Dolenec) ni izobesil bele zastave. Skupaj s svojimi najtesnejšimi sodelavci je zavihal rokave in poiskal alternativne rešitve ter pod zastavo poklical nekoliko manj izkušene, a zelo srčne rokometaše, ki so željni dokazovanja na velikem prizorišču.

Veselin Vujović ima pred prvenstvom obilico težav s poškodbami svojih varovancev. (Foto: Damjan Žibert)

"V Zagreb bomo resda odpotovali brez nekaterih pomembnih članov v naši ekipi, v to zasedbo pa še vedno verjamem. Na vsaki tekmi bomo morali dati vse od sebe, na njih pa bomo določene primanjkljaje enostavno nadomestili z bojevitostjo in srčnostjo. Na zadnjem velikem tekmovanju smo osvojili bronasto kolajno, a se s tem ne obremenjujemo, na Hrvaškem želimo predvsem dati naš maksimum na vsaki tekmi," je dejal Vujović, ki bo seznam igralcev za prvi del tekmovanja - po novem pravilu Evropske rokometne zveze je med turnirjem možno opraviti kar šest menjav, od tega dveh igralcev v skupinskem delu, dveh v drugem delu in dveh v finalnem delu - obelodanil po četrtkovem zadnjem treningu v Zrečah. V hrvaško prestolnico bo - zavoljo bližine - popeljal 19 igralcev, čeravno jim ima pravico nastopa le 16, dva pa bosta ostala v domovini.

"V naši ekipi manjka nekaj ključnih igralcev, a nimamo kaj. Vsi novi igralci bodo morali svojo priložnost zgrabiti z obema rokama, mi se bomo zanesli v njih in jim tudi verjamemo. Na tem prvenstvu lahko dosežemo marsikaj, lahko pa se zgodi tudi marsikaj slabega. Verjamemo v naše sposobnosti, ključna bo že prva tekma z Makedonijo. Upam, da bomo prvenstvo odprli z zmago, potem pa gremo tekmo po tekmo," je dejal Gašper Marguč.

"Naši ekipi bo gotovo lažje, če se bo čim hitreje sprijaznila z dejstvom, da gremo na Hrvaško brez nekaterih pomembnih igralcev. Njihovo odsotnost bomo morali nadomestiti s skupnimi močmi. Od naših ciljev ne odstopamo in verjamem, da se bomo na turnirju predstavili v lepi luči," je dodal Blaž Janc.

Slovenija se bo v Zagrebu najprej pomerila z Makedonijo, Nemčijo in Črno goro, v primeru uvrstitve v drugi del pa jo nato v Varaždinu čakajo še tekme z najboljšimi tremi izbranimi ekipami iz skupine D, kjer nastopajo Danska, Španija, Madžarska in Češka.

Slovenci so odločeni, da na prvenstvu pustijo dober vtis. Je čas za novo medaljo slovenskih ekipinih športov? (Foto: Miro Majcen)

Bron iz Pariza je dovolj velika motivacija

Slovenska zasedba, ki je na lanskem svetovnem prvenstvu v Franciji osvojila odličje bronastega leska, v pripravljalnem obdobju zares ni imela sreče, čeprav je prepričljivo dobila vse tri tekme (2 s Srbijo in eno z Iranom), pa so največ grenkega priokusa pustile poškodbe nekaterih nosilcev igre.

Nemški rokometaši bodo ob uspešni ubranitvi naslova evropskih prvakov na bližnjem prvenstvu na Hrvaškem prejeli po 250.000 evrov.

Kljub temu, so slovenski fantje odločeni, da popravijo rezultat z zadnjega evropskega prvenstva, ko so na Poljskem osvojili 14. mesto, kar je najslabša uvrstitev Slovenije na prvenstvih stare celine. Slovenija je na dosedanjih svojih desetih evropskih prvenstvih najboljši rezultat dosegla na domačih tleh 2004, ko je po porazu na finalni tekmi proti Nemčiji zasedla drugo mesto. Na Hrvaškem 2000 je bila peta, v Srbiji 2012 šesta, v Švici 2006 osma, na Portugalskem 1994 in Norveškem 2008 deseta, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsta, na Švedskem 2002 dvanajsta.

Uravnovešena zasedba, sestavljena iz igralcev domačega prvenstva in 'legionarjev'

Vujović je, od kar je postal selektor, ves čas zagovornik, da mora biti v reprezentanci ćimveč igralcev, ki rokomet igrajo v slovenskem državnem prvenstvu. S tem želi Evropi dokazati, da se na sončni strani Alp igra kakovosten rokomet. Tako bo na Hrvaško odpeljal po 4 rokometaše iz Celja Pivovarne Laško in velenjskega Gorenja, Nik Henigman pa bo zastopal rokometno šolo Ribnice. V pomoč bosta zagotovo tudi dva vratarja, ki si kruh služita prav v Zagrebu, kjer bo Slovenija odigrale uvodne tri tekme prvenstva. Urh Kastelic in Matevž Skok bosta tako zagotovo soigralcem pomagala, kako se privaditi na vzdušje zagrebške arene.