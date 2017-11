Pivovarji dolgo časa lovili Flensburg, toda v Zlatorogu so spet slavili Nemci

Celjani so Flensburgu še drugič v sezoni morali priznati poraz, navkljub manjkajočim Luki Mitroviću, Jaku Malusu in Branku Vujoviću pa so se favoriziranim Nemcem dobro upirali. Flensburg je do zmage prišel v drugi polovici drugega polčasa, ko je pivovarjem zmanjkalo nekaj več zbranosti za presenečenje. Celjani so se v prvem polčasu pogumno zoperstavili favoriziranemu Flensburgu, trenutno vodilni ekipi nemškega prvenstva. Nemci so na začetku tekme prišli do vodstva, domača ekipa pa je v prvih petih minutah imela nekaj težav v napadu, predvsem zaradi visoke in kompaktne gostujoče obrambe.

Celjani so dolgo časa lovili nemškega velikana v Zlatorogu. (Foto: Damjan Žibert)

A so pivovarji našli pot do gola, z raznovrstno igro so izkoriščali svoje priložnosti, predvsem s prodori na sedemmetrsko črto pa je domača vrsta prihajala do sedemmetrovk in z uspešno izvedenimi tudi držala stik s Flensburgom. Imeli so celo priložnosti za vodstvo, a kar nekaj časa je trajalo, da so prišli do njega. Uspelo jim je v 24. minuti, ko je čez celo igrišče zadel David Razgor (11:10). Toda v končnici prvega polčasa se je v celjsko igro prikradlo nekaj nezbranosti, kar so izkušeni Nemci izkoristili. V 29. minuti so prvič na tekmi povedli z dvema goloma prednosti (15:13), dva zadetka sta ekipi delili tudi ob polčasu. Začetek drugega polčasa je bil za pivovarje obetaven, saj so v 33. minuti izid poravnali (16:16.). Toda zatem se jim je ustavilo, gostujoči igralci pa so ponujeno zgrabili z obema rokama. Pet minut kasneje so prvič na tekmi povedli s tremi goli prednosti (20:17). Predvsem v obrambi Celjani niso bili pravi, svoje je nato dodal še vratar Mattias Anderson in posledično je Flensburg prišel do +4.

Nase je nato opozoril 17-letni Domen Makuc, ki je zadel dvakrat po vrsti in ob tem še vodil napad Celja, a po prestreženi njegovi podaji v 47. minuti so Nemci povedli s 25:20. Flensburg je še naprej izkoriščal ponujene priložnosti in prostor, ko je v 48. minuti zadel še Marius Steinhauser (26:20), se je tehtnica močno nagnila na gostujočo stran. Vendar se Celjani niso predali. Daniel Dujšebajev je s tremi goli vrnil nekaj upanja svoji ekipi (23:26), Flensburg je spet pobegnil na +5, Celje se je še enkrat približalo na 25:28, tudi na 27:29 v zadnji minuti, a časa za kaj več je zmanjkalo. Prvi strelec Celja in tekme je bil Jan Jurečič s sedmimi goli.

Izid 9. kroga:

Skupina B

Celje Pivovarna Laško ‒ Flensburg 27:30 (14:16)

* Dvorana Zlatorog, sodnika: Dinu in Din (oba Romunija).

* Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Suholežnik 1, Marguč, Grošelj 2, Panjtar, Vujović, Kodrin 3, Jurečič 7 (4), Makuc 2, Anić 1, Dujšebajev 5, Mačkovšek 1, Mlakar, Dobaj, Bećiri 2, Razgor 3.

* Flensburg-Handewitt: Andersson, Mogensen 1, Svan, Wanne 4, Moller, Jeppsson 6, Steinhauser 6, Heinl, Zachariassen, Toft Hansen 3, Lauge Schmidt 4 (2), Klein, Karlsson, Mahe 2, Glandorf 4.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 5 (4), Flensburg-Handewitt 2 (2).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 8, Flensburg-Handewitt 12 minut.

* Rdeč karton: /.

Kiel ‒ Meškov Brest 33:23 (15:10)

(Miha Zarabec 1 gol za Kiel, Vid Poteko 1 gol za Brest, Simon Razgor brez gola za Brest)

Skupina A

Zagreb ‒ Barcelona 24:32 (11:16)

(Matevž Skok in Urh Kastelic sta branila za Zagreb, Jure Dolenec ni igral za Barcelono)

Nantes ‒ Wisla Plock 32:30 (18:12)

(Igor Žabič 2 gola za Plock)

Skupina C

Gorenje Velenje ‒ Kadetten Schaffhausen 27:21 (10:11)

Ademar Leon ‒ Skjern 26:31 (12:13)

Skupina D

Čehovski medvedi ‒ Sporting Lizbona 30:27 (16:13)

(Aljoša Čudič je branil za Lizbono)

Metalurg Skopje ‒ Motor Zaporožje 22:30 (11:16)