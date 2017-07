Ropret še upa o nastopu Slovenije v svetovni ligi: Še naprej sem prepričan, da to, kar so nam storili, ne bo obstalo

Slovenski odbojkarji so si na parketu priborili nastop med slovensko elito, a jim je vodstvo tekmovanja tako rekoč zarilo "nož v hrbet". (Foto: Aljoša Kravanja)

Slovenija, ki je bila v preteklosti na vseh skupnih sestankih svetovne in evropske zveze izpostavljena kot primer za uspešno delo, je dobila brco v rit, zaradi katere Metod Ropret ne spi mirno. Razočaran je nad zahrbtnim odnosom odbojkarskih veljakov, a napoveduje, da se ne bo kar tako predal. "Vse, kar se dogaja okoli svetovne lige, je čudno. Tudi sestanek je bil milo rečeno čuden, že to, da sva morala s pravnim zastopnikom na njega priti brez telefonov, je čudno. Sestanek naj bi bil kratek, a se je zavlekel na tri ure. Z moje strani ni manjkalo povišanih tonov, a občutek imam, da se zaradi naše jeze na FIVB nihče ne obremenjuje. Edina pozitivna stvar, ki smo jo izvedeli, pa je bilo dejstvo, da novo tekmovanje ne bo štelo za točke, ki bi lahko vplivale na lestvice za olimpijske igre in druga tekmovanja, bodo pa štele dosedanje," je sestanek opisal Ropret in dodal, da razen ustnih informacij uradnega sporočila o novem formatu na zvezo niso dobili.

Slovenci niso edina oškodovana reprezentanca, vsaj Belgija bi morala biti ravno tako glasna, a kot pravi zaradi svojih določenih razlogov ni. Ropret bi v svojem boju moral imeti zaveznike, a jih več kot očitno nima. "Ko se pogovarjam z drugimi, so videti vsi zavezniki. Praksa kaže, da to ni tako. V tej zgodbi vsak rešuje samega sebe. Moramo se opreti na lastne sile in na tiste potenciale, ki jih imamo v drugih mednarodnih športnih organizacijah, in preko njih poskušati spremeniti stanje, za katerega se zdaj zdi, da je dokončno," napoveduje metode, s katerimi bodo poskušali najprej spremeniti odločitev FIVB, predsednik, ki pa ne izključuje niti pravnega boja do zadnjih atomov moči. "V mojih očeh je dovolj žalostno, da se moramo mi kot športniki sploh posluževati razmišljanj o takih opcijah. Človek bi pričakoval, da športniki znamo reševati težave med seboj. Tudi sam sem bil prepričan, ko sem potoval v Lozano, da se bomo na nek normalen način pogovorili. Bil sem razočaran, a sem še naprej prepričan, da to, kar so nam storili, ne bo obstalo. Nespremenljivo je, da v komercialna tekmovanja zaprtega tipa vključujemo reprezentance. Te se povsod, ne samo pri nas, financirajo tudi iz javnega denarja. Nam ni bilo niti predstavljeno, kaj bi morali storiti, da bi bili med 16 ekipami," je dejal Ropret.

Vodstvo slovenske zveze in pravniki se zaenkrat ne mislijo zaletavati, bojijo se tudi, da bi povedali preveč in da jim bi to škodovalo, so pa poleg tožbe na Mednarodno športno razsodišče (Cas) razmišljali še o drugih drastičnih ukrepih: "Razmišljal sem tudi o tem, da v znak revolta odpovemo organizacijo svetovnega prvenstva deklet do 23 let. Ko pa reči poskušaš trezno oceniti, ugotoviš, da bi si s tem naredili škodo. Predvsem zaradi punc, ki si želijo nastopa pred domačimi gledalci, najbrž pa bi si s tem zaprli vrata do organizacije evropskega prvenstva leta 2019. Razmišljanj je bilo veliko, a zaenkrat smo se osredotočili na miren, preudaren in argumentiran boj." Tudi pravni zastopniki zveze nočejo prehitevati reči. Prepričani pa so, da imajo dovolj časa za zavarovanje interesov in pravic slovenske odbojke, s pravimi metodami in pristopi naj bi se jih dalo zavarovati. Kako, pa točno ne znajo povedati oziroma je za kakršne koli napovedi prehitro. Šlo naj bi namreč za kompleksno vprašanje pravilnikov, statutov, sprejemanja formalnosti. Treba je pregledati vse in zavzeti stališče. Lahko obstajajo tudi nezakoniti členi, treba je preveriti, ali so v pravila raznih aktih sploh veljavna. Cas po mnenju Ropreta in pravnikov še vedno obstaja kot skrajna možnost, a je treba najprej preveriti, ali so možnosti, da na njem uspejo, če ne bi bile posledice lahko hude. To bi bila namreč zelo draga zadeva.