Sanje o velikem dvoboju so se razblinile, Mayweather srečen v športnem pokoju

Očitno bodo ljubitelji boksa še dolgo čakali na veliki dvoboj, saj se Mayweather nima namena pomeriti v ringu in uživa v srečnem pokoju. (Foto: AP)

Nekdanji ameriški boksar Floyd Mayweather je prek Instagrama sporočil, da ostaja upokojen športnik in da ne načrtuje nobenega novega dvoboja. Pred časom so se pojavile novice, da naj bi zvezdniku kletk MMA Ircu Conorju McGregorju ponudil 15 milijonov dolarjev za dvoboj. "Nobenega dogovora ni v povezavi z morebitnim mojim dvobojem s kakšnim drugim borcem. Sem srečno upokojen in ta čas uživam življenje. Če bi prišlo do kakšne spremembe, potem ste lahko prepričani, da bom prvi, ki bo poskrbel, da bo to svet izvedel," je zapisal Mayweather, ki se je leta 2015 športno upokojil z brezhibnim izkupičkom 49 zmag brez poraza. Devetintridesetletni boksar se je pred dvema letoma v dvoboju stoletja pomeril s Filipincem Mannyjem Pacquiaojem in zmagal po soglasni odločitvi. McGregor je lani postal prvi borec, ki si hkrati lasti dva naslova UFC v dveh različnih težnostnih kategorijah. Že pred časom je dejal, da si želi zapustiti osemkotno kletko, v kateri se zdaj bori po pravilih UFC, in se želi preizkusiti v boksu. Kljub zanikanju kakšnih koli povezav z 'The Notoriousom' pa je Mayweather pozval Irca, da naj najprej razčisti svoje težave z UFC, potem pa naj kontaktira njegovo ekipo, da zgodba vendarle dobi pravi epilog.