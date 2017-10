Šarapova prvič po letu 2015 v velikem finalu, za naslov se bo pomerila z mlado Belorusinjo

Slavisti so imeli simpozij v Portorožu in so se prepirali o jezikovnih pravilih. Nikakor se niso mogli dogovoriti, kako se opiše deževno vreme.

''Dež pada,'' je trdil prvi.

''Ne, ne, cenjeni kolega, reče se dežuje'', je vztrajal drugi.

''Dež gre,'' je predlagal tretji.

''Dež gre.''

''Dežuje!''

''Dež pada!''

''Dež gre'' ... ''Dežuje'' ... ''Pada.''

Tako so se kregali pozno v noč. Ker se niso mogli dogovoriti, so sklenili, da za tisti večer končajo.

Stopili so iz hotela in v en glas vzkliknili: ''Mater, ščije!''