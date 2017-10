Sašo Bertoncelj v finalu SP v Montrealu

Sašo Bertoncelj je bil sedmi z oceno 14,525, najboljši med 132 kvalifikanti je bil svetovni in olimpijski prvak, Britanec Max Whitlock. Za svojo sestavo je prejel oceno 15,300. Drugi je bil Kitajec Hao Weng z oceno 15,033, tretji pa Američan Alexander Naddour z oceno 14,966. "Stresno je bilo že v ponedeljek. Nič nisem spal. Je pa vse skupaj odtehtalo, ko sem se dokončno uvrstil med finaliste. Od razočaranja do upanja je bilo vse skupaj. Sem kar malo utrujen od vsega tega. Kot sem malo prej rekel fantom, malo sem prestar za to," je bila uvodni odziv na današnje sklepno dogajanje v kvalifikacijah Bertonclja. Priznal je, da je po Kolumbijcu Jossimarju Orlandu Calvu Morenu vedel, da je v finalu, dokončno pa mu je odleglo, ko se za njim zvrstili Korejci.

Saša Bertonclja v soboto čaka nastop v finalu svetovnega prvenstva v kanadskem Montrealu. (Foto: 24ur.com)

Bertonclja finalni nastop čaka v soboto, tako da nekaj časa za regeneracijo in treninge bo. "Zdaj sem prazen. Super, da se lahko spočijem. Energije mi ne bo zmanjkalo, to zagotovo ne. Časa je dovolj. Z užitkom bom treniral do finalov," je dodal 33-letnik, ki je bil doslej na SP najboljši leta 2014 v Nanningu, ko je končal na četrtem mestu.

"Pustimo se presenetiti. Lažje vaje mi ni treba trenirati. Težko bom delal in jo v dneh do finalnega nastopa skušal izpiliti. Ne razmišljam, da bi kaj drugega delal. Ne bom se zadovoljil s sedmim mestom," je na vprašanje, kaj pripravlja za finale, odgovoril Bertoncelj. "Napadal jo bom, ne napovedujem je. Ne bom se zlahka predal. V tej konkurenci, med tako dobrimi telovadci, bi bilo arogantno napovedati, če bi rekel, da jo bom osvojil," je pripomnil.

Drugi Slovenec na SP v Montrealu Rok Klavora je nastopil na parterju, na koncu je bil 15. med 122. Za svojo sestavo je prejel oceno 14,066. Najboljši je bil aktualni svetovni prvak Japonec Kenzo Shirai z oceno 15,766. Drugo mesto drži Američan Donnell Whittenburg z oceno 15,033, tretjega pa njegov rojak Yul Moldauer z oceno 14,700.