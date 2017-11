Še pred pol leta nepredstavljivo: Đoković in Murray izpadla iz prve deseterice

Đoković je po 11 letih znova izven prve deseterice. (Foto: AP)

Novak Đoković je nazadnje sezono končal izven najboljše deseterice leta 2006, ko je bil 16., Andy Murray pa leto pozneje, ko je bil enajsti.

Največji napredek je ta teden naredil zmagovalec mastersa v Parizu Jack Sock, ki je prvič v karieri znotraj top 10. Napredoval je za trinajst pozicij in se kot zadnji uvrstil na zaključni turnir sezone, ki bo v Londonu od 12. do 19. novembra. Poleg njega bodo tam še Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Marin Čilić, Grigor Dimitrov in David Goffin.

Na prvih devetih mestih svetovne teniške lestvice WTA ni sprememb; na prvih treh mestih so Romunka Simona Halep, Španka Garbine Muguruza in Danka Caroline Wozniacki. Na deseto mesto se je iz 12. povzpela Američanka CoCo Vandeweghe. Polona Hercog je kot najvišje uvrščena Slovenka pridobila dve mesti in je sedaj 102.

Hercogova, ki je s tem vse bližje cilju, neposredni uvrstitvi na glavni turnir uvodnega grand slama leta v Avstraliji, je v zadnjih štirih tednih igrala na Sardiniji in v nedeljo dobila še tretji turnir serije ITF. Za sedem mest je napredovala tudi Tamara Zidanšek in je na 180. mestu kot druga slovenska predstavnica.

Lestvica ATP (6. november):

1. (1.) Rafael Nadal (Špa) 10.645 točk

2. (2.) Roger Federer (Švi) 9005

3. (4.) Alexander Zverev (Nem) 4410

4. (6.) Dominic Thiem (Avs) 3815

5. (5.) Marin Čilić (Hrv) 3805

6. (8.) Grigor Dimitrov (Bol) 3650

7. (9.) Stan Wawrinka (Švi) 3150

8. (10.) David Goffin (Bel) 2975

9. (21.) Jack Sock (ZDA) 2765

10. (11.) Pablo Carreno Busta (Špa) 2615

...

98. (99.) Blaž Kavčič (Slo) 573

215. (218.) Blaž Rola (Slo) 243

571. (544.) Grega Žemlja (Slo) 51

832. (832.) Nik Razboršek (Slo) 19

Lestvica WTA (6. november):

1. (1.) Simona Halep (Rom) 6175

2. (2.) Garbine Muguruza (Špa) 6135

3. (3.) Caroline Wozniacki (Dan) 6015

4. (4.) Karolina Pliškova (Češ) 5730

5. (5.) Venus Williams (ZDA) 5597

6. (6.) Jelina Svitolina (Ukr) 5500

7. (7.) Jelena Ostapenko (Lit) 5010

8. (8.) Caroline Garcia (Fra) 4420

9. (9.) Johanna Konta (VBr) 3610

10. (12.) CoCo Vandeweghe(ZDA) 3258

...

102. (104.) Polona Hercog (Slo) 604

180. (187.) Tamara Zidanšek (Slo) 312

239. (238.) Dalila Jakupovič (Slo) 228

455. (454.) Nina Potočnik (Slo) 74

...