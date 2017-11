Še več sprememb v tenisu: Na grand slamih le še po 16 nosilcev

Roger Federer je v letošnji sezoni osvojil grand slam v Melbournu in v Wimbledonu (na sliki). (Foto: AP)

Od leta 2019 bo tako v Wimbledonu, na OP Avstralije, OP Francije in OP ZDA le po 16 nosilcev oziroma nosilk. Prepolovitev števila nosilcev je poskus tega, da bi naredili uvodne kroge bolj privlačne, saj bi s tem bila večja verjetnost, da bi se višje postavljeni igralci srečali že pred osmino finala. Po 16 nosilcev je bilo sicer v veljavi do konca Wimbledona 2001, nato pa je OP ZDA zaradi zahtev televizijskih mrež prosil za 32 nosilcev v upanju, da bodo zvezdniki še vedno na turnirju v zaključnih bojih.

Prav tako bodo poostrili časovnico ogrevanja pred dvoboji. Minuta za žreb pred tekmo, petminutno ogrevanje in minuta za pripravo na dvoboj. Če se igralec tega ne bo držal, bo odštel tudi do 20.000 dolarjev kazni. Odbor turnirjev za grand slam se je lotil tudi težave glede igralcev, ki predajo oziroma odpovejo dvoboj ali se načrtno premalo trudijo v uvodnih krogih in kljub temu dobijo polno denarno nagrado. Po novem bo igralec, ki odpove dvoboj zaradi poškodbe pred uvodnim dvobojem, dobil zgolj 50 odstotkov razpisane nagrade, drugih 50 odstotkov pa bo dobil igralec, ki ga bo nadomestil.

Igralce, ki ne bodo končali dvoboja prvega kroga, lahko čaka tudi kazen v višini določene nagrade za prvi krog, če odgovorni presodijo, da igralec ni bil res poškodovan ali je igral pod poklicnimi standardi. Niz teh pravil so preizkušali že na mladinskem finalu sezone ATP v Milanu.