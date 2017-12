Sedmi poraz Celjanov v LP: Obračun z beloruskim Meškovom se ni razpletel po okusu slovenskih prvakov

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 10. krogu evropske lige prvakov v gosteh izgubili proti beloruskemu Meškovu iz Bresta s 29:24 (14:15). Obračun v središču beloruskega klubskega rokometa se ni razpletel po okusu slovenskih prvakov. Zasedba iz Celja je v elitni skupini B doživela sedmi poraz v tej sezoni in bo prezimila v spodnjem delu razpredelnice, preboj v osmino finala pa si bo skušala zagotoviti v drugem delu sezone.

(Foto: Damjan Žibert)

Rokometaši iz Celja in Bresta so v minulem letu odigrali že tri dvoboje v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju, prav vsi pa so se končali z neodločenim izidom. Po prvem polčasu je kazalo na novo izenačeno in negotovo tekmo. Izbranci velenjskega trenerja na celjski klopi Branka Tamšeta so zavoljo pomembnosti tekme resda naredili tudi kakšno tehnično napako več, navzlic temu pa so še v 21. minuti vodili z 9:8. V končnici prvega polčasa so malenkostno popustili in v 26. minuti zaostali za dva gola (11:13), na velik odmor pa so se odpravili z najmanjšim možnim zaostankom (14:15).

Celjski rokometaši so slabo odprli drugo polovico tekme. Obramba je bila na zadovoljivi ravni, bolj problematična je bila igra v napadu, primanjkovala je predvsem "ideja" v njihovi igri, ob tem pa so na tekmi zastreljali kar štiri sedemmetrovke. Tamše je vseskozi iskal najbolj razpoloženo postavo, v ogenj je poslal številne svoje varovance, čeravno nekateri igralci niso v najboljšem zdravstvenem stanju (Žiga Mlakar in Jaka Malus).

Slovenski prvaki so v 42. minuti prvič na dvoboju zaostali za štiri gole (16:20), Tamše pa je z minuto odmora prekinil nalet Meškova. Po njej so Celjani zaigrali malenkostno bolje, hitro so prepolovili zaostanek (19:21), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so znova naredili nekaj nepotrebnih napak. Izkušena domača zasedba je navkljub povprečni predstavi to znala izkoristiti sebi v prid, po celjskem zaostanku z 22:28 v 57. minuti pa je bilo jasno, da bosta točki ostali v Belorusiji.

V celjski ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Daniel Dušebajev s sedmimi in Branko Vujović s šestimi goli.

Meškov Brest - Celje Pivovarna Laško 29:24 (15:14)