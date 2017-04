Selektor Kovač objavil širši spisek odbojkarske reprezentance

Na uvodnih pripravah v Kranjski Gori še ne bo vseh reprezentantov, saj Tineta Urnauta in Klemna Čebulja čaka še končnica italijanskega državnega prvenstva, možno pa je, da na prvih treningih ne bo niti selektorja Kovača, ki s turškim Halbankom iz Ankare prav tako igra v končnici tamkajšnjega državnega prvenstva. Za Halbank igra Dejan Vinčič, vprašljiva pa sta tudi Alen Pajenk in Alen Šket, ki v letošnji sezoni igrata za Fenerbahče.

V odsotnosti Kovača bo začetek priprav vodil njegov pomočnik Samo Miklavc. "Seznam reprezentance, na katerem je 21 igralcev, sem sestavil skupaj s svojim sodelavcem in pomočnikom Samom Miklavcem, ki veliko bolje od mene pozna kakovost večine slovenskih igralcev. Sam zelo dobro poznam slovenske odbojkarje, ki so bolj uveljavljeni in sem jih seveda uvrstil na spisek, medtem ko sem si tiste, ki igrajo v slovenskem prvenstvu, ogledal na posnetkih. Vsekakor mi je bil Miklavc v veliko pomoč, tako da sva nekako skupaj izbrala teh 21 imen, na katera računam v tem ciklusu," je po objavi seznama dejal selektor Slobodan Kovač.

Slovenske odbojkarje čakajo kvalifikacije za SP. (Foto: Damjan Žibert)

Novinci na seznamu članske reprezentance so Aleš Kök, Urban Toman in Matic Videčnik. V okviru priprav bodo slovenski odbojkarji odigrali štiri tekme. Za uvod se bodo v nedeljo, 14. maja, v Hočah, pomerili z reprezentanco Irana, eno najboljših ekip na svetu, s katero bodo za zaprtimi vrati igrali tudi dan kasneje, v Ljubljani. V soboto, 20. maja v Šoštanj prihaja še ena velesila, Srbija. Slovenski in srbski odbojkarji se bodo srečali tudi v nedeljo, 21. maja, v Ljubljani, prav tako za zaprtimi vrati.

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, na katerem slovenska reprezentanca do zdaj še ni nastopila, se bodo začele v sredo, 24. maja, s tekmo proti Gruziji. Nasprotniki Slovenije bodo še Latvija, Portugalska, Izrael in Belgija.

Seznam odbojkarske reprezentance Slovenije:

- organizatorji igre Dejan Vinčić (Halbank, Turčija), Gregor Ropret, Aleš Kök (Triglav Kranj), Matija Jereb (Salonit Anhovo);

- sprejemalci: Tine Urnaut (Trentino Volley, Italija), Klemen Čebulj (Lube Civitanova, Italija), Alen Šket (Fenerbahče, Turčija, Jan Klobučar (United Volleys Frankfurt, Nemčija), Matej Kök (Triglav Kranj), Žiga Štern (ACH Volley);

- blokerji: Alen Pajenk (Fenerbahče, Turčija), Danijel Koncilja (Padova, Italija, Jan Kozamernik, Diko Purić (oba ACH Volley), Sašo Štalekar, Matic Videčnik (oba Calcit Volleyball);

- korektorja: Mitja Gasparini (Korean Air Jumbos, Južna Koreja), Tonček Štern (Verona, Italija);

- prosti igralci: Jani Kovačič (ACH Volley), Urban Toman (Triglav Kranj), Klemen Hribar (Calcit Volleyball).