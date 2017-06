Veselin Vujović bo vodil rokometaše Kopra 2013

Veselin Vujović je kot trener v klubu nazadnje deloval v Zagrebu, od jeseni pa je bil brez klubskega delodajalca. Zdaj pa ga je v svoje vrste zvabil ambiciozni prvoligaš z Obale, s katerim je podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo predčasnega odhoda ob dobri ponudbi od drugod.

"Po rezultatu, ki smo ga dosegli v Franciji, sem pričakoval dogovor s katerim od velikih evropskih klubov, imel sem stike s Flensburgom in Kielom, a bolj konkretne so bile ponudbe manjših klubov iz Poljske, Romunije, Ukrajine. S tem se ne bi afirmiral kot trener, poleg tega bi bil še daleč od dogajanja v reprezentanci, ki jo čaka evropsko prvenstvo na Hrvaškem. Po tekmi s Portugalsko so pristopili k meni ljudje iz koprskega kluba, zamisel so podprli tudi pri RZS, ker v Kopru igra šest mladih reprezentantov. Finančna nagrada ne bo posebej bogata, a bi rad predvsem obdržal dobro formo kot trener, to pa je mogoče le, če si vseskozi na klopi, na pa med pogovori v lokalu ali pred televizijo," delo.si navaja črnogorskega strokovnjaka.