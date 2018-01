VIDEO:Vujović: Naša naloga je, da pustimo srce na parketu

"Po tekmi z Dansko se je moja ekipa čustveno izpraznila. Mojim varovancem sem dejal, da me malce spominjajo na avtomobile, ki jim primanjkuje energije, zato sem jih peljal na črpalko in jim natočil gorivo. Igrati za reprezentanco pomeni motivacijo, željo in borbenost," je uvodoma dejal slovenski selektor Veselin Vujović in dodal:

Mnoge reprezentance so izrazile nezadovoljstvo zaradi nerodnega in nelogičnega tekmovalnega sporeda EHF v drugem delu zaključnega turnirja na Hrvaškem, med nezadovoljnimi je tudi slovenski tabor. Selektor Veselin Vujović je po porazu z Dansko v šali dejal, da razmišlja o tem, da bi zaradi tega svojim igralcem namenil enodnevni premor in jim dal možnost, da obiščejo svoje družine, a tega nato ni storil.

"Naših gledalcev iz Ajdovščine, Kopra ali Ormoža nihče ne sili, da prihajajo spodbujat rokometaše v Zagreb ali Varaždin, pa vseeno pridejo. Tem ljudem veliko dolgujemo. Zavoljo njih moramo na sleherni tekmi dati vse od sebe in to bomo storili tudi na tekmah proti Španiji in Češki."

Črnogorec na slovenski klopi je dejal, da bo skupaj s svojimi varovanci na zadnjih dveh tekmah naredil vse, kar je v njihovi moči, po vseh dogodkih pa bi ga izjemno razveselilo tudi tretje mesto v skupini v Varaždinu. V tem primeru bi se Slovenija lahko borila za končno peto mesto, kar prinaša neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo prihodnje leto na Danskem in v Nemčiji.

Veselin Vujović (Foto: Damjan Žibert)

"Naš prvi cilj je zmagati na tekmah s Španijo in Češko. Zakaj bi se vsako leto 'mučili' v tisti vročini in igrali dodatne kvalifikacije. Ob vseh okoliščinah v naši izbrani vrsti bi bilo končno peto mesto na letošnjem sklepnem turnirju izjemno dober rezultat, preboj v polfinale pa pravi čudež. Mi smo ga lani uprizorili na svetovnem prvenstvu v Franciji, težko verjamem, da lahko novi čudež doživimo in ponovimo še na Hrvaškem," je dejal Vujović.

"Na Hrvaško smo prišli brez nekaterih najboljših igralcev, a se na to ne mislim izgovarjati. V svojem kadru imam najboljše, ki jih trenutno premoremo in vsi igralci, ki dobijo priložnost, morajo to tudi izkoristiti. Neprestano govorim, da je naš končni cilj nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020, vendar moramo vsi skupaj v to tudi verjeti," je na koncu dejal Vujović.

Slovenija se bo v torek pomerila s Španijo, ki je v skupinskem delu v Varaždinu premagala Češko z 32:15 in Madžarsko s 27:25, izgubila pa proti Danski z 22:25. Na nedeljski prvi tekmi drugega dela v varaždinski Areni je na kolena položila Makedonijo z 31:20.