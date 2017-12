Skjern nadigral velenjske rokometaše, Ademar Leon pokopal sanje Velenjčanov

Rokometaši Skjerna so z zanesljivo zmago proti Gorenju Velenju potrdili prvo mesto v skupini C in si priigrali dodatni kvalifikacijski tekmi za nastop v osmini finala lige prvakov proti ukrajinskemu Motorju Zaporožju.

Rokometaši Ademar Leona so v zadnji tekmi skupine C lige prvakov s 30:25 (13:13) premagali norveški Elverum in osvojili drugo mesto, s tem pa dodatni kvalifikacijski tekmi za osmino finala lige prvakov proti Montpellierju.

Danski rokometaši so si pot do nove zmage odprli z odličnim prvim polčasom. Velenjčani so stik s tekmeci držali le uvodnih deset minut, v 7. minuti so po golu Matica Verdineka še vodili s 3:2, zadnjič bili s Skjernom izenačeni na 3:3, nato pa so danski podprvaki stopili na plin, izkoristili svoje priložnosti in stopnjevali težave slovenskih podprvakov.

Črne minute - izbranci Željka Babića več kot osem minut niso zadeli domačega gola - so omogočile Skjernu, da je sredi polčasa vodili s 7:3, po gostujoči minuti odmora so sicer ose nekajkrat zadele gol, a v zadnji tretjini drugega polčasa spet prejemale gole kot po tekočem traku. V 28. minuti so domačini vodili že za deset golov (17:7), nič kaj manjše prednosti pa niso imeli bo polčasu (18:9).

Velenjčanom se ni nič kaj bolje godilo v drugem polčasu. Skjern je držal varno razliko desetih golov, imel priložnost tudi za kakšnega več, a iz protinapadov grešil. Gorenju je vmes uspelo z dvema zaporednima goloma priti na -8, Danci pa so vrnili z enako mero in v 46. minuti spet povedli s +10. V nekaj naslednjih napadih so dokončno razblinili še zadnje dvome o zmagovalcu, saj so prednosti brez težav držali in celo celo povečali. V 53. minuti so povedli s 30:17 in jasno je bilo, da se bo Gorenje z Danske vrnilo z visokim in bolečim porazom.

Skjern - Gorenje Velenje 35:20 (18:9)