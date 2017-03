Skubic 10. na kaotični Daytoni 200: 'Narobe je šlo vse, kar sploh lahko gre'

Vsi omenjeni na prvih treh mestih so Američani z motocikli znamke Yamaha. V ekipi Skubica so po petem mestu lani in celo četrtem mestu v sezoni 2015 pred odhodom v ZDA računali na uvrstitev med trojico najboljših, a se jim je ta cilj pričel oddaljevati že s težavami na petkovih prostih treningih in kvalifikacijah. Tam se je Skubicu namreč kar dvakrat pokvaril motor, za nameček pa je na kvalifikacijskem treningu še grdo padel. Poškodovan motor so v moštvu popravili, v ekipi ADR Racing, kjer skrbijo za pripravo pogonskih agregatov, pa so v noči iz petka na soboto iz dveh pokvarjenih agregatov sestavili enega tako, da je Skubic sploh lahko startal na dirki. A tudi to še ni bilo vse. Na jutranjem ogrevanju je imel Ljubljančan ponovno smolo. Pripetil se mu je še drugi padec ta vikend in manj kot dve uri pred startom dirke je bil motor ponovno razbit.

Komentator motoGP dirk Boštjan Skubic je končal na 10. mestu. (Foto: Bor Dobrin)

Vseeno je ekipi tudi v drugo do začetka dirke uspelo popraviti motor in Skubic se je v dirko pognal s 17. startnega mesta. Dirka je bila z rdečo zastavo kar trikrat prekinjena zaradi padcev, na koncu pa so dirkači vseeno odpeljali 57 krogov oziroma 320 kilometrov. Zaradi vseh prekinitev je celotna dirka trajala kar tri ure in pol. "Celotna letošnja Daytona mi bo v spominu ostala predvsem po težavah. Narobe je šlo vse, kar sploh lahko gre. Dvakrat nam je razneslo pogonski agregat, dvakrat pa sem padel zaradi svoje napake. Pravzaprav letos nisem odpeljal niti enega treninga v celoti. Seveda mi je ob startu dirke še kako manjkala kilometrina na stezi. Tudi 17. startno mesto je bilo slabo izhodišče, ki smo ga skromno osvojili predvsem zaradi vseh težav, ki so nas pestile. Zasluge, da smo letos sploh končali dirko, gredo predvsem mojim mehanikom, da so zjutraj v rekordno kratkem času zamenjali še tretji pogonski agregat," je pojasnil Skubic in dodal: "Poleg tega je moštvo delovalo usklajeno tudi pri postankih v boksu ob dolivanju goriva in menjavi gum. Kljub temu, da nismo imeli časa vaditi postankov, nam je šlo obakrat gladko in brez težav. Priznam, da sem sam na dirki vozil s precej nezaupanja v motor, saj je bil za silo sestavljen pogonski agregat podhranjen in sem le s težavo držal stik z ostalimi dirkači. Motor enostavno ni imel dovolj moči in hitrosti. Poleg tega se je pogonski agregat pregreval. Temperatura na armaturni plošči je bila v prvi polovici dirke skoraj 100 stopinj Celzija in vseskozi je gorela rdeča opozorilna luč. Prepričan sem bil, da motor ne bo zdržal niti polovice dirke in da bo tudi tretji pogonski agregat razneslo še pred prvim postankom v boksu. No, k sreči se je v drugi polovici dirke težava nekoliko vnesla in takrat sem pridobil kar nekaj mest, potem pa se kmalu odlomil eden od nosilcev pod motorjem in zaščitnim oklepom motocikla in sem v zadnji tretjini dirki vse skozi drsal po tleh. Tudi to je bila še posledica dopoldanskega padca. V ovinkih zato nisem mogel dovolj nagniti motorja in to se je poznalo pri časih krogov."

Skubic je ocenil, da je bila letošnja dirka zares nora. "Na začetku smo imeli kar tri prekinitve zaradi padcev. Rdeča zastava je bila izpostavljena praktično vsak krog. Šele po četrtem startu je dirka stekla. Bal sem se, da zaradi tolikih startov sklopka na moji yamahi ne bo zdržala do konca dirke. No, na koncu smo dirko vseeno zaključili, kar je po težavah, ki smo jih imeli, pravi čudež. Po lanskem petem in predlanskem četrtem mestu z letošnjo uvrstitvijo na 10. mesto seveda ne morem biti zadovoljen, saj smo pred začetkom dirke ciljali precej višje, a upoštevajoč vse težave, ki smo jih imeli včeraj in danes dopoldan sem presrečen, da smo dirko sploh končali; 10. mesto je več, kot sem si upal želeti pred startom dirke," je končal Skubic.