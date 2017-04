Slavnemu McGregorju odpeljali dobrih 200 tisoč vrednega lamborghinija

Sloviti borec tekmovanja mešanih borilnih veščin (MMA) in prvak serije UFC Connor McGregor je v Dublinu parkiral na dvojni rumeni črti in "pajek" je njegovega lamborghinija Huracan, vrednega približno 218 tisoč evrov, naložil in odpeljal.



McGregor je bil sicer v zadnjem obdobju deležen velike medijske pozornosti na račun velikega obračuna s slovitim boksarjem Floydom Mayweatherjem. Vse je le še stvar ugibanj, po zadnjih informacijah bi lahko bil obračun na sporedu junija v Las Vegasu. A to so le namigovanja, bi bil pa to brez dvoma izjemno zanimiv dvoboj.