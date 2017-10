Slovanovci z novim generalnim sponzorjem lažje gledajo v prihodnost

Predsednik RD Slovan, Krištof Mlakar, je podpisal dolgoročno sodelovanje s podjetjem LL Grosist oziroma njihovima predstavnikoma, direktorico mag. Andrejo Leskovec in prokuristom dr. Marjanom Sedejem. O tekmovalnih ciljih članske ekipe za sezono 2017/2018, sta spregovorila trener Bojan Čotar in kapetan ekipe Tim Jenko Bogdanić. "Naše skupno poslanstvo je skrb za psihično in fizično zdravje ljudi. Kljub izjemno negativni zakonodaji glede lekarniške dejavnosti smo se odločili ostati zvesti športu in opraviti družbeno odgovornost. Od kluba nihče ne pričakuje, da bo prvi, želel bi pa, da ne izpade iz lige in da nas ne bo sram. Ni vse v denarju, veliko je v srcu. Računam, da se srečamo v končnici," je ob podpisu pogodbe, ki bo veljala za obdobje naslednjih treh let povedal prokurist dr. Marjan Sedej. Novopečeni predsednik rokometnega kluba s Kodeljevega Krištof Mlakar je obljubil, da bodo sponzorska sredstva pametno in racionalno porabljena. "Slovan je finančno iz najhujšega, v športnem delu se je prebil v prvo ligo, a kar je morda še najbolj pomembno, po mnogih ljubljanskih šolah je vzpostavil šolo rokometa. Ta denar bo ključen za nadaljevanje tega projekta."





Tim Bogdanić Jenko in Bojan Čotar

Stroka na čelu s prvim trenerjem Bojanom Čotarjem obljublja najmanj obstanek v ligi. "Če se bo pokazala priložnost za še bolj odmeven rezultat, jo bomo z obema rokama zagrabili. Mislim, da napredujemo iz treninga v trening in iz tekme v tekmo. Z novim sponzorjem in posledično svežimi finančnimi sredstvi bo naša pot lažja." Slovana je v tekmovalno sezono ob povratku v prvoligaško druščino startal malce slabše, a na zadnjih tekmah le ujel zalet in nanizal nekaj pozitivnih rezultatov. Kapetan ekipe Tim Bogdanić Jenko ima ambiciozne načrte že v tej sezoni. Z obstankom v ligi se ne bo zadovoljil. "Ne vidim razloga zakaj ne bi napadali mesta, ki vodijo v končnico. Prav je, da so cilji visoki. Obljubljam, da bomo igralci na parketu dali čisto vse kar imamo."