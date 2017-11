Slovenci nestrpno pričakujejo žreb za krstni nastop na SP v odbojki

Slobodan Kovač je kot selektor nekdanje evropske podprvake na zadnjem evropskem prvenstvu na Poljskem popeljal do četrtfinala, kjer je bila boljša Rusija, ki je na koncu tudi osvojila naslov evropske prvakinje. (Foto: CEV

Na SP bodo iz panamariške kvalifikacijske skupine nastopile Kuba, Portoriko, ZDA, Dominikanska republika in Kanada. Iz Evrope bo igralo deset reprezentanc, poleg Slovenije ter gostiteljic Italije in Bolgarije še aktualna svetovna prvakinja Poljska, evropska prvakinja Rusija, Francija, Srbija, Nizozemska, Finska in Belgija.

V južnoameriških kvalifikacijah sta bili najuspešnejši Brazilija in Argentina, iz Severne Amerike bosta igrala ZDA in Kanada, iz Srednje Amerike Kuba, Dominikanska republika in Portoriko, iz Azije Iran, Japonska, Kitajska in Avstralija, afriško celino pa bodo zastopali Egipt, Tunizija in Kamerun.

Štiriindvajset reprezentanc bo razdeljenih v štiri skupine po šest, štiri iz vsake skupine se bodo uvrstile v nadaljnje tekmovanje.

Slovenska reprezentanca je trenutno na lestvici Mednarodne zveze na 23. mestu, od udeleženk prvenstva so za njo le Nizozemska, Portoriko, Dominikanska republika, Tunizija in Kamerun.

Seznam reprezentanc uvrščenih na SP:

Evropa: Italija, Bolgarija, Slovenija, Poljska, Rusija, Francija, Srbija, Nizozemska, Finska, Belgija

Južna Amerika: Brazilija in Argentina

Severna Amerika: ZDA in Kanada

Srednja Amerika: Kuba, Dominikanska Republika in Portoriko

Azija: Iran, Japonska, Kitajska in Avstralijađ

Afrika: Egipt, Tunizija in Kamerun