VIDEO: Slovenci po visokem porazu v Stožicah: 'Rezultat je sramoten, ne najdemo pravih besed'

Veselin Vujović (Foto: Damjan Žibert)

Slovenski rokometaši so po zmagi nad Švicarji in neodločenem izidu s Portugalci danes v največji slovenski dvorani morali priznati premoč Nemcem. Izbranci črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Veselina Vujovića se bodo čez tri dni znova pomerili z Nemci, njun dvoboj na teniškem stadionu Gerry Webber v Halleju pa se bo v soboto pričel ob 16.10. Po nepopolnem tretjem krogu v skupini 5 vodijo Nemci s šestimi točkami, Slovenci jih imajo tri, Portugalci eno, Švica pa je brez točk. Švica bo v četrtek v Bielu gostila Portugalsko.

Izjave po tekmi Slovenija - Nemčija:

Veselin Vujović, selektor Slovenije: "Na igrišču nam ni nič uspelo, vsi naši poskusi so se enostavno izjalovili. Razočaran sem nad našo predstavo, predvsem z našo igro v prvem polčasu, v drugem smo pokazali določene znake življenja."





Andreas Wolff je bil za Slovence skorajda nepremagljiv ... (Foto: Damjan Žibert)

Jure Dolenec, reprezentant Slovenije: "Rezultat je sramoten, ne najdem pravih besed. Prvi polčas smo igrali dokaj dobro v napadu, obramba pa je bila pod vsako kritiko. Ne vem, če smo naredili dva prekrška nad Nemci. V drugem polčasu smo malce izboljšali obrambo, s takšno igro v napadu pa bo zelo težko premagati še Portugalce ali Švicarje."



Vid Poteko, reprezentant Slovenije: "Prvi polčas smo odigrali katastrofalno, predvsem to velja za igro v obrambi. V drugi polovici tekme smo pokazali malenkostno boljšo predstavo, v celoti pa premalo. V Halleju bo potrebno prikazati bistveno več."



Primož Prošt, reprezentant Slovenije: "Vse smo zapravili v prvem polčasu. Naša obramba je bila slaba, v napadu pa smo razigrali vratarja Wolffa. V drugem polčasu je bilo malenkostno bolje, a smo ob dobri obrambi začeli grešiti tudi v napadu. Hvala gledalcem, da so nas navkljub naši slabši predstavi bodrili skozi celotno tekmo."