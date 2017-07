Slovenci po zmagi v svetovni ligi še nikoli tako visoko na evropski lestvici

Slovenski odbojkarji bodo na prihajajočem evropskem prvenstvu branili srebrno medaljo, ki so osvojili pod vodstvom Andree Gianija. (Foto: OZS)

Slovenski odbojkarji so v primerjavi s prejšnjo lestvico pridobili dve mesti in tako visoko v razvrstitvi doslej še niso bili. Prvo mesto še naprej zasedajo Francozi, Rusi so na drugem mestu zamenjali Italijo, ki je zdaj četrta, tretji so Srbi. Slovenska dekleta na najnovejši lestvici zasedajo 21. mesto in so napredovala za dve mesti. Za najmočnejšo evropsko reprezentanco še naprej veljajo Rusinje, druge so Srbkinje, na tretjem mestu pa so z enakim številom točk Italijanke in Nemke. Lestvica je sicer sestavljena na podlagi uvrstitev na zadnjih dveh evropskih prvenstvih, leta 2013 in 2015, na podlagi zadnje uvrstitve v evropski oziroma svetovni ligi in na podlagi uvrstitve na zadnjem svetovnem prvenstvu leta 2014 oziroma v evropskih kvalifikacijah. Glede na navedene kriterije lahko pričakujemo, da se bodo naši fantje, ki jih avgusta čaka nastop na evropskem prvenstvu na Poljskem, prihodnje leto pa tudi prvi nastop na svetovnem prvenstvu, na lestvici še povzpeli. Za Nemčijo namreč zaostajajo le za dve točki, za Belgijo pa osem. Mednarodna odbojkarska zveza FIVB lestvice od avgusta lani še ni obnovila, a je že zdaj jasno, da se bodo slovenski odbojkarji po zadnjih uspehih na njej pridobili kar nekaj mest. Varovanci selektorja Slobodana Kovača trenutno zasedajo 30. mesto, medtem ko je ženska izbrana vrsta za zdaj uvrščena na 115. mesto.

V odbojki na mivki sta na lestvici FIVB, ki je bila posodobljena 10. julija, naša najuspešnejša dvojica Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik na 63. mestu (na lestvici je več kot 1.000 parov), na evropski lestvici sta slovenska odbojkarja na mivki 73. Pri dekletih Špela Morgan in Tajda Lovšin kot najboljši Slovenki v razvrstitvi FIVB zasedata 176. mesto, na lestvici CEV pa 188. mesto. Na evropski lestvici v odbojki na snegu sta Tadej Boženk in Danijel Pokeršnik uvrščena na 5. mesto.