Slovenci premagali še Čehe in si zagotovili prvo mesto

Slovenski in češki odbojkarji so si pogosto stali na nasprotnih straneh mreže, vendar še nikoli v svetovni ligi. V zadnjem času ima več uspeha slovenska reprezentanca, ki se je prvič v svoji zgodovini uvrstila na svetovno prvenstvo, Čehi pa so, čeprav so bili v Karlovih Varih prireditelji kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev med najboljše ekipe na svetu, ostali praznih rok. Pred njimi so bili Finci in Španci. Tudi na turnirju v Seulu je imela v prvih dveh krogih več uspeha slovenska izbrana vrsta, ki je obe tekmi dobila, medtem ko je Češka po petkovem porazu z Južno Korejo v soboto s 3:1 premagala Finsko.

Slovenski selektor Slobodan Kovač se je odločil, da dvoboj s Češko začne v nekoliko spremenjeni zasedbi, v kateri ni bilo Tineta Urnauta, Dejana Vinčića in Jana Kozamernika, namesto njih so priložnost dobili Alen Šket, Gregor Ropret in Danijel Koncilja, ob njih pa še Klemen Čebulj, Alen Pajenk, Mitja Gasparini in prosti igralec Jani Kovačič. Čeprav so slovenski odbojkarji v prvem nizu ob prvem tehničnem odmoru zaostajali za štiri točke, so se z blokom Pajenka Čehom približali na točko zaostanka (7:8), za prvo vodstvo pa sta z duhovito akcijo poskrbela Ropret in Čebulj (14:13). Do konca niza je bilo potem vse v znamenju slovenske ekipe, Gasparini je z uspešnim napadom prinesel vodstvo z 21:17, zadnjo točko pa je z blokom dosegel Čebulj.

Slovenci nadaljujejo z dobrimi igrami na turnirju v Seulu. (Foto: Aleš Oblak)

Z asom Pajenka ter točkama Čebulja in Šketa so slovenski odbojkarji na začetku drugega niza povedli s 7:4, vendar so po nekoliko slabšem sprejemu in napakah v napadu Čehom dovolili, da so jim pobegnili za dve točki (11:9). Toda že na enajsti točki sta bili ekipi skupaj, z blokom Šketa in še enim njegovim uspešnim napadom pa je Slovenija vodila s 15:12. Prav Šket je tudi končal drugi niz.

V tretjem nizu je v igro vstopil še Tonček Štern, v obrambnih akcijah pa drugi prosti igralec Urban Toman. Ob prvem tehničnem odmoru so s točko prednosti vodili Čehi, ki so bili boljši predvsem v bloku, vseeno pa so na drugi tehnični odmor odšli z zaostankom dveh točk. Z asoma Koncilje je Slovenija povedla z 20:18, z novo točko Pajenka pa je bila na pragu končne zmage, saj nasprotniku pobegnila na 23:19, a je Čehom s šestimi zaporednimi točkami uspel popoln preobrat za zmago v tretjem nizu.

Šket s servisi in Čebulj v napadu sta bila najbolj zaslužna za slovensko vodstvo s 6:2, vendar to Slovencem še ni zagotavljajo mirnega nadaljevanja četrtega niza. Čehi so izkoristili nekaj nezbranosti v slovenski ekipi in se ji približali na točko zaostanka (7:8), toda na servis Koncilje so slovenski odbojkarji spet nekoliko lažje zadihali, še bolj po točki Šterna in vodstvu s 13:8. Čeprav je nato zaradi protesta slovenske klopi, ki se v naslednji akciji ni strinjala s sodniško odločitvijo - Vinčić je celo prejel rdeč karton -, prišlo do daljše prekinitve, to ni zaustavilo slovenskih odbojkarjev. Po vodstvu z 19:12 je v igro vstopil še Matej Kök, tekma pa se je končala z napako na servisu češke ekipe.

Prvo mesto si je z devetimi točkami že zagotovila slovenska reprezentanca, ki jo od 9. do 11. junija čaka še turnir v Takasakiju na Japonskem. Slovenski odbojkarji bodo v Seulu ostali še jutri in opravili trening, v torek pa odpotovali na Japonsko, kjer bodo nastopili na drugem turnirju letošnje svetovne lige in se pomerili z reprezentancami Južne Koreje, Japonske in Turčije.