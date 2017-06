Slovenci premagali tudi Južno Korejo

Tekma se je končala po 126 minutah igre, slovenski odbojkarji, ki so po petkovi zmagi nad Finsko prišli do svoje druge zmage na turnirju v Seulu, pa so prevladovali predvsem v bloku, saj so v tem elementu igre dosegli kar 21 točk (Alen Pajenk 6, Klemen Čebulj 5), domačini le sedem, Slovenci pa so bili boljši tudi na servisu, vendar so naredili več lastnih napak.

S 23 točkami je bil najbolj učinkovit igralec tekme kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut, Mitja Gasparini jih je k zmagi prispeval 16, v reprezentanci Južne Koreje jih je Hong-Suk Choi dosegel 14, Jiseok Jung pa dve manj.